A CV, a motivációs levél és a karrierprofil triumvirátusa /X/

Talán te magad sem gondoltad volna, amikor az egyetemi tanulmányaidat végezted, hogy ennyi mindent meg kell tenni azért, hogy munkát találj. Míg korábban elég volt egy-két helyre besétálni, és leadni a nyomtatott önéletrajzot, az utóbbi években már jóval több helyre kellett online pályázni ahhoz, hogy valóban munkához is juss.

Ma viszont már egyenesen alapkövetelmény az online jelenlét is. Így ha sikeres és rövid álláskeresési fázist szeretnél, akkor mindenképpen érdemes kombinálni az összes olyan lehetőséget, amely teret enged annak, hogy személyes jelenlét nélkül is meggyőzd a hirdetőt arról, hogy te vagy az ő embere.

Kiváltképp igaz ez a pályakezdőkre, akiknek örök harc marad a látszólagos tapasztalatlanság. A Zyntern.com oldalán hirdető cégek azonban sok mindenben különböznek az átlagos hazai vállalatoktól. Ám a legszembetűnőbb különbség mindenképpen az, hogy ők kifejezetten frissen végzett hallgatókat keresnek, ugyanis pontosan tudják, mekkora kincset jelentenek ezek a fiatalok a munkaerőpiacon.

Attól még küzdeni kell neked is!

Persze nem lehet elkényelmesedni, és ennek tudatában hátradőlni, hiszen nem elég pusztán annyi, hogy fiatal vagy, és nemrég diplomáztál. Meg is kell tudnod mutatni a rátermettségedet.

Nyugalom, semmilyen erőpróbára vagy varázslatra nem lesz szükség, csupán annyi a lényeg, hogy egy komplett rendszert dolgozz ki arra, hogyan és mit teszel azért, hogy megkaparintsd álmaid állását.

Mindened legyen naprakész!

Bár már egyre jobban szorul ki az álláskeresés módszereiből, azért az igényesen formázott, kellően tömör és tartalmas CV még mindig el tudja érni a kellő hatást. Éppen ezért fontos, hogy a bemutatkozó rész körülbelül három mondatát a lehető legnagyobb körültekintéssel fogalmazd meg. Itt tudsz elmondani magadról minden olyan információt, ami miatt a toborzó egyáltalán hajlandó lesz továbbolvasni az önéletrajzodat.

Nyilván rengeteg mindent elmondanál, és szeretnéd meggyőzni a HR-est. Ezt mi sem teszi jobban lehetővé, mint a motivációs levél. Talán elsőre elavultnak tűnik, ám ha elküldöd, és szimpatikus a CV-d, a toborzó biztosan meg fogja nyitni a második csatolt dokumentumot is. Onnan pedig már akár nyert ügyed is lehet.

Az online jelenlétet semmi sem váltja ki!

Ezeken túl persze elkerülhetetlen az is, hogy a harmadik évezred modern eszközeit is bevesd a sikeres munkakeresés érdekében. Így feltétlenül szükséges, hogy jelen légy az olyan online álláskereső platformokon, mint amilyen a Zyntern.com is.

Itt létre tudsz magadnak hozni egy karrierprofilt, ami gyakorlatilag egy online CV-nek felel meg, ám a pontos és megfelelő tartalomnak köszönhetően az internetes algoritmusok a segítségedre lesznek abban, hogy minél jobban szem előtt legyél, illetve hogy célzottan olyan állásajánlatok találjanak meg, amelyekre szívesen rábólintanál.

Láthatod tehát, hogy az álláskeresés is kemény munka, és aki kitartóan és hatékonyan fáradozik érte, az bizony hamarabb fogja aláírni élete első igazi munkaszerződését, mint aki csak úgy sodródik az árral. (X)