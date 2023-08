Pénteken, a 2023-as gyergyószentmiklósi Székelyföldi Lovas Ünnep második napján tartották meg a nyolcadik alkalommal kiírt Székelyföldi Regionális Díjugrató Bajnokság utolsó fordulóját, ami egyben a sorozat döntője is volt. Ahogy a viadal korábbi öt állomásán, a háromszéki lovasok most is kitettek magukért, és hat dobogós helyezéssel zárták a színvonalas küzdelmet hozó Hargita megyei megmérettetést. Az ügyességi verseny 10 év alatti kategóriájában Barabás Dávid és Bokor Vivien, a 10 év fölöttiek között Butyka Rebeka, Lőrincz Eszter és Hatházi Ivett állhatott fel a képzeletbeli pódiumra, míg a díjugratók között a 90–100 cm magas akadályú versenyben Bicsok Anett másodikként végzett.

A gyergyószentmiklósi viadal eredménye: * ügyességi verseny, 10 év alatt: 1. Barabás Dávid / Tábornok (Barabás Lovarda, Árkos), 2. Abodi Beatrix / Golyó (Varázspatkó Lovarda, Harasztkerék), 3. Bokor Vivien / Tüzér (Barabás Lovarda); 10 év fölött: 1. Butyka Rebeka / Bubika (Kincsek Lovarda, Sepsiszentgyörgy), 2. Lőrincz Eszter / Kócos (Barabás Lovarda), 3. Hatházi Ivett / Virág (Barabás Lovarda) * díjugratás, 70–80 cm magas akadály: 1. Szép Csenge / Paloma (Transilio Lovasklub, Mádéfalva), 2. Ladó Bernadett / Herceg (Csicser Lovarda, Székelyudvarhely), 3. Cseke Réka / Viktor (Csicser Lovarda); 90–100 cm magas akadály: 1. Kósa Ágota / Castello (Remetei Lovas Klub, Gyergyóremete), 2. Bicsok Anett / Onix (Vadon SK, Benedek-mező), 3. Petréd Gáspár / Aris (Remetei Lovasklub); 100–110 cm magas akadály: 1. Petréd Gáspár / Castello (Remetei Lovasklub), 2. Ignácz Vivien / Charles (Remetei Lovasklub), 3. Szécsi Kriszta / Cézár (Csicser Lovarda).

Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is van háromszéki dobogósa a hatfordulós díjugrató-bajnokságnak, hiszen a gelencei Fejér Ernő (Gelencei Lovas Egyesület) második lett a 70–80 cm magas akadályok kategóriájában. Ugyancsak második helyen zárt a sepsiszentgyörgyi Bicsok Anett (Vadon SK), akit csapatársa, Albu Petra követett a harmadik pozícióban a 90–100 cm magas akadályú verseny összetett rangsorában. Gratulálunk mindannyiuknak!

A 2023-as Székelyföldi Regionális Díjugrató Bajnokság végeredménye: * 70–80 cm magas akadály: 1. Ladó Bernadett / Viktor (Csicser Lovarda), 2. Fejér Ernő / Mangó (Gelencei Lovas Egyesület, Gelence), 3. Szép Csenge / Paloma (Transilio Lovasklub) * 90–100 cm magas akadály: 1. Kósa Ágota / Castello (Remetei Lovasklub), 2. Bicsok Anett / Onix (Vadon SK), 3. Albu Petra / Vidame de Montflix (Vadon SK) * 100–110 cm magas akadály: 1. Szász Vivien / Qualato, 2. Petréd Gáspár / Castello, 3. Ignácz Vivien / Charles (mindhárman a Remetei Lovasklubtól).