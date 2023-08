Tíz problémát listáztak a városok

Habár a kormány még mindig nem jelentette be hivatalosan, hogy mit fog tartalmazni a túlzott költségvetési hiány leszorítását célzó intézkedéscsomag, a kiszivárgott információk szerint a municípiumok szövetsége tíz problémát azonosított, és ezeket múlt héten a pénzügyi, illetve a fejlesztési tárca vezetőivel is megbeszélték – közölte Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere.

A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházban is aggódnak a kormány tervei miatt. Fotó: Albert Levente

Az elöljáró elmondta: mindkét miniszternek jelezték, hogy amennyiben úgy fogadják el az intézkedéscsomagot, ahogy tervezték, az lebénítaná az önkormányzatokat, tönkretenné a sportot és a kultúrát. A városvezetők összesen tíz problémát írtak össze, ezeket Antal Árpád nem részletezte, csak megjegyezte, hogy három a pénzlenyúlásról szól (az egyik ötlet az, hogy a beruházások értékének 0,5 százalékát fizessék be az államkasszába az önkormányzatok), és van, ami a működésüket érinti negatívan.

A déli országrészeken nem mindenki bánja a kulturális intézmények összevonását, de azért alapvetően egyetértés van a polgármesterek között arról, hogy mi nehezíti meg az önkormányzatok dolgát – jelentette ki Antal Árpád –, a municípiumok szövetségében ugyanis nem az számít, hogy ki milyen pártból jön, inkább regionális, mint politikai törésvonalak vannak; a szervezetnek pedig ereje van, mert a kormánnyal szemben egységesen lépnek fel a városvezetők. A­múgy ők is érzik, látják, hogy gond van a költségvetéssel, hajlandóak is segíteni, de azt szeretnék, maguk dönthessenek arról, hogy min takarékoskodjanak; erre nézve javaslataik is vannak, de ezeket még nem hozzák nyilvánosságra, megvárják, amíg Marcel Ciolacu kormányfő és Marcel Boloș pénzügyminiszter hazatér Brüsszelből, ahova éppen azért utaznak el a héten, hogy a költségvetési gondokról tárgyaljanak.

Egyelőre annyit sikerült elérni a fejlesztési minisztériumban, hogy a kétszázalékos kulturális alapot – amelynek folyósítása augusztusban esedékes – megkapja Sepsiszentgyörgy, az ígéretek szerint két héten belül. Ezt a keretet az RMDSZ kezdeményezésére hozták létre azzal a céllal, hogy a kisebb városok által fenntartott kulturális intézmények működéséhez hozzájáruljanak. Antal Árpád szerint hosszú és nehéz folyamat volt kiharcolni, és van, aki eltörölné. Sepsiszentgyörgy polgármestere nagyon igazságtalannak érzi, hogy míg a gazdag nagyvárosok színházait az állam finanszírozza, a kisebb jövedelmű kisvárosoknak saját költségvetésükből kell ezt megtenniük. Illetve kellett, a kulturális alap létrehozása előtt – azóta azonban kicsit többet kapnak a sepsiszentgyörgyi színházak is, ezért ragaszkodnak a keret megtartásához. Antal Árpád egyébként nem hiszi, hogy sor kerül a kisebb színházak összevonására.