Megújul a mikóújfalusi iskola felszereltsége

A településvezető úgy ítélte meg, hasznos projektről van szó, mely révén széles körű bővítésre kerülhet sor: az iskola teljes bútorzatát lecserélik, az osztálytermek mindegyikébe okostáblát szerelnek fel, kivetítőket és laptopokat vásárolnak, kémia- és fizikalaborokat alakítanak ki, ugyanakkor sportfelszerelések beszerzésére is lehetőség adódik, és nem utolsósorban beüzemelik az online naplót is. Demeter Ferenc rámutatott: ilyen mértékű, az iskolát érintő berehuzására korábban nem volt példa, legutóbb a járvány idején fordítottak nagyobb összeget az oktatás menetét befolyásoló eszközökre, akkor tableteket vásároltak, internet-előfizetést váltottak a diákok számára. A padokat, bútorokat nem sikerült kicserélni eddig, így jól jött ez a lehetőség – összegzett. A 12 hónap futamidejű pályázat értéke 760 ezer lej. Mikóújfalu polgármestere azt reméli, hogy karácsonyig vagy újévig a bútorzat egy részét meg is kaphatja a tanintézményük. (dvk)