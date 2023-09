Először tartottak cserkésztoborzót id. Karácsony Csaba parancsnok és Józsa Levente parancsnokhelyettes vezetésével a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánián a családi nap részeként vasárnap délután. Előtte pedig sor került délben a hagyományos tanévnyitó szentmisére a templomban, melyet Ilyés Zsolt plébános mutatott be. A családi napon százhetvenen vettek részt. A jó hangulatról az Egy csepp egyházi együttes gondoskodott, melynek tagjai: Steckbauer Csilla (ének), Steckbauer István (billentyű) és Hamar Attila (gitár).

Tanévnyitó szentmisére, családos napra várták a gyermekeket, szülőket, pedagógusokat szeptember 10-én, vasárnap a 12 órakor kezdődő szentmisén. Az egyházi szolgálatot Simon Balázs kántor látta el. A szentmisén kérték a Jóisten áldását az új tanévre. Ilyés Zsolt plébános utalt többek között a valódi szeretet mibenlétére: „Ha valóban javát akarjuk embertársunknak, akkor azt lessük, hogy mi benne a jó és abban erősítsük. Milyen szép feladat egy szülőnek ezt folyamatosan lesni, figyelni. Nemcsak az iskola adottságaira vonatkozóan, hogy te milyen jó vagy matekból (…), hanem te milyen barátságos vagy, milyen szívesen odaadod a testvérednek...” Szülők és gyermekek egyaránt kaphattak útra való jó tanácsokat az iskolakezdéshez, a mindennapi viselkedéshez és a szeretet gyakorlásához.

A plébánia udvarán folytatódott az együttlét, ahol bográcsoláson vettek részt azok a családok, akik előzőleg bejelentkeztek az irodában és ételjegyet vásároltak. Délután cserkésztoborzóra is sor került 14-től 17 óráig, a 040-es Szent György Cserkészcsapat bemutatta a gyermekeknek a cserkészet mibenlétét: a csomózást, megtanulni a gyógynövények gyűjtését és felhasználását, játékosan egymást nevelni, illetve más egyéb hasznos dolgokat (rovásírás, viselkedési szabályok otthon és közösségben stb.). A cserkészet mint önnevelő, vallásos, politikamentes szervezet nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a gyermekek egymást neveljék a felnőttek mellett saját jó példájukkal. A csapat lapját, a Gyertyalángot is szétosztották azzal a vággyal, hogy az új tanévben hátha sikerülne újraindítani, hisz már három képzett őrsvezetőjük is van: Márton Ádám, Stanciui László és Tatár Bence.