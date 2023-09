Korábban is beszámoltunk arról, hogy Háromszék legszebb közterülete Kézdivásárhelyen található. Ezt a 2,4 hektáros, pazarul berendezett és gondozott földterületet az 1939-ben született Wilhelm Wegener, a Zarah Moden és a New Fashion – azóta egyesült készruhagyárak – társtulajdonosa adományozta Kézdivásárhelynek, a róla elnevezett alapítvány pedig parkosította. Nem is akárhogy: játszóterek, szökőkút, szabadtéri bibliotéka, színpad van a területen, amelyet értékes fákkal ültettek be. Wegener díszpolgári címet kapott nem csak ezért, hanem a Vigadó Művelődési Ház felújításához nyújtott tetemes anyagi támogatásért, és azért is, mert évtizedeken át a egyik megbízható támogatója volt a kézdivásárhelyi kórháznak, a kulturális életnek. És egyáltalán azért, mert „németként székellyé vált”. Szerette az itteni embereket, választott hazája lett Erdély, azon belül Kézdivásárhely.

Ezeket az érdemeket domborították ki a felszólalók is, elsőként Bokor Tibor polgármester. „Vannak azok a hírek, amelyeket az ember sosem akar hallani. Határozottan emlékszem, hogy 2022 májusának elején egyáltalán nem számítottam arra, hogy rossz hírt kapok. Szinte felfoghatatlan volt számomra, hiszen alig múlt két hete, hogy utoljára találkoztam vele, jó hangulatban beszélgettünk, terveket szőttünk. Ezért volt szinte hihetetlen, hogy azt kell hallanom: váratlanul elhunyt városunk tiszteletbeli polgára, a kézdivásárhelyiek jótevője és mecénása, Wilhelm Wegener. Ő tényleg úgy jött hozzánk, mintha hazajönne; tiszteletbeli magyar, székely és kézdivásárhelyi ember volt, efelől nincs semmi kétség” – mondotta az elöljáró. A Wegener Pro Sanitate Alapítvány elnöke, a két készruhagyár nyugalmazott vezérigazgatója, de továbbra is tevékenykedő Bakk-Vitális Mária Kinga méltatta Wegenert.

„És ami az anyagi támogatásnál is fontosabb, szívügye volt minden, ami ebben a városban történt. Az elmúlt 32 év fontos adományai, melyek lényegesen hozzájárultak városunk arculatának megváltoztatásához, Wilhelm Wegenertől, a vállalatainktól és Wegener úr családjától származnak” – mondotta, felsorolva azokat a megvalósításokat, amelyek az üzletember nevéhez kapcsolódnak. A felszólalók sorát Michaela Wegener, a mecénás lánya zárta. Ő a mikrofonnál mosolyogva, de a szobor leleplezésénél zokogva állt helyt. Beszédében hangsúlyozta: nagy megtiszteltetés az egész Wegener család számára, hogy a város nem felejtette el édesapját, szép számban emlékeztek meg róla. Kiemelte, hogy az előtte felszólalók Wegenernek a személyiségét és szellemét, tenni akarását domborították ki, emberként és nem üzletemberként tekintve felmenőjét.

A beszédeket követően hárman leplezték le a látványos, élethű szobrot: Bokor Tibor polgármesterre, Bakk-Vitális Kinga Máriára és Michaela Wegenerre hárult ez a feladat. Sokan elhelyezték az emlékezés virágait, majd a rendezvényre a Cristian Orosanu által vezetett brassói Kamerata Kronstadt kamarazenekar előadása tett pontot. Az együttes muzsikált a mecénás nyolcvanadik születésnapján, és nagyon tetszett neki az előadásuk – hangzott el.