A lehető legrosszabbul kezdte a mérkőzést a székelyföldi csapat, ugyanis 48 másodperc után hátrányba került. Jonathan Rodríguez labdavesztése után ellentámadást vezetett az Universitatea, majd Lyes Houri passzából a középen érkező Jovan Marković megszerezte a vezetést (1–0). A Sepsi OSK az első félórában veszélytelen volt, egész pályás letámadással próbálta hibára kényszeríteni ellenfelét, amely rendre lövéssel zárta támadásait. Többnyire a mezőnyben zajlott a küzdelem, az ütközések és szabálytalanságok miatt töredezetté vált a játék, aztán a 28. percben egy újabb kontra végén a Craiova növelte előnyét, Houri 18 méterről a jobb alsóba továbbított (2–0). Nem sokkal később a házigazdák ismét közel jártak a gólszerzéshez, Nicolae Bancu beadása után Alexandru Mitriță combbal kevéssel a keresztléc fölé továbbított. Liviu Ciobotariu együttese a szünethez közeledve jegyezte első kaput eltaláló lövését, a 38. percben Ștefănescu távoli lehetőségét Laurențiu Popescu könnyedén védte. A 42. percben váratlanul szépített a háromszéki gárda, Pavol Šafranko előkészítését Ștefănescu a kapus mellett a hálóba gurította (2–1).

A második játékrészben bemutatkozott Kecskés Ákos, aki Mihai Bălașa helyett érkezett a védelem tengelyébe. Az 59. percben a vendégek a videobírónak köszönhetően emberelőnybe kerültek: a Ștefănescu ellen szabálytalankodó Juraj Badelj először csak sárga lapot kapott, viszont a VAR után Horațiu Feșnic meggondolta magát, és kiállította a horvát középhátvédet. A sepsiszentgyörgyi alakulat létszámfölényben is tehetetlennek bizonyult, a házigazdák tíz emberrel is veszélyesebbek voltak. Vladimir Screciu szabadrúgását hárította Niczuly Roland, aki a 73. percben Mitriță szöglete után Raúl Silva fejesét bravúrral kiütötte, nem sokkal később pedig Marian Danciu közeli lehetőségét is szögletre mentette. A hajrában Varga Roland pontrúgása után Branislav Niňaj a hálóba csúsztatott, azonban lesen tartózkodott, így érvénytelenítették a gólt. Ezt követően Isnik Alimi az oldalhálóba, Šafranko a kapus kezébe fejelt, a legvégén pedig Gabriel Debeljuh lövését blokkolták a védők. A Sepsi OSK az idényben minden versenysorozatot figyelembe véve tizenhárom mérkőzést követően szenvedett vereséget a rendes játékidőben.

SuperLiga, alapszakasz, 9. forduló: Universitatea Craiova–Sepsi OSK 2–1 (2–1).

Craiova, Ion Oblemenco Stadion, mintegy 9500 néző. Vezette: Horațiu Feșnic (Kolozsvár). Craiova: Popescu – Bancu, Badelj, Screciu, Vlădoiu (Căpățînă, 90.) – Mateiu, Crețu (Ivan, 63.) – Mitriță, Houri (Kurtić, 63.), Danciu (Sala, 90.) – Marković (Silva, 61.). Vezetőedző: Laurențiu Reghecampf. Sepsi OSK: Niczuly – Ciobotariu (Gheorghe, 70.), Niňaj, Bălașa (Kecskés, 46.), Oteliță – Păun (Debeljuh, 70.), Rodríguez (Matei, 61.), Ștefănescu, Alimi, Aganović (Varga, 61.) – Šafranko. Vezetőedző: Liviu Ciobotariu. Gólszerzők: Marković (1.), Houri (28.), illetve Ștefănescu (42.). Sárga lap: Marković (10.), Vlădoiu (49.), Popescu (90+1.), illetve Niňaj (56.), Ștefănescu (71.), Gheorghe (83.). Piros lap: Badelj (59.).

További eredmények: Aradi UTA–Kolozsvári Universitatea 0–1 (gólszerző: Popa 71.), Bukaresti Dinamo–FC U Craiova 0–1 (gsz.: Baeten 61.).

A táblázat:

1. FCSB 6 0 1 14–5 18

2. Craiova 5 2 2 13–8 17

3. CFR 5 1 1 17–8 16

4. Rapid 4 2 2 18–10 14

5. Petrolul 3 4 1 14–12 13

6. Sepsi OSK 3 3 1 8–4 12

7. U Craiova 4 0 5 19–18 12

8. Kolozsvár 2 4 3 13–17 10

9. Voluntari 3 1 4 13–18 10

10. Hermannstadt 2 3 2 10–9 9

11. Farul 3 0 4 11–14 9

12. Dinamo 2 2 5 7–16 8

13. Oțelul 0 7 1 7–9 7

14. Arad 2 1 5 6–12 7

15. Jászvásár 2 0 5 8–13 6

16. Botoșani 0 4 4 7–12 4

A 10. forduló programja: FC U Craiova–Galaci Oțelul (péntek, 18 óra), Bukaresti Dinamo–FC Farul Constanța (péntek, 21 óra), FC Voluntari–Jászvásári Poli (szombat, 14.30 óra), FC Botoșani–Aradi UTA (szombat, 18.45 óra), Kolozsvári Universitatea–Universitatea Craiova (szombat, 21.30 óra), FC Petrolul Ploiești–FC Hermannstadt (vasárnap, 18.15 óra), Sepsi OSK–FCSB (vasárnap, 21 óra), FC Rapid–Kolozsvári CFR (hétfő, 21 óra).