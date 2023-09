Következő írásunk

Az Európai Bizottság hivatalosan is hatályon kívül helyezte a Bulgáriára és Romániára vonatkozó együttműködési és ellenőrzési mechanizmust, amelyet a két ország uniós csatlakozásakor, 2007-ben vezettek be, hogy megkönnyítsék a fellépést a korrupció elleni küzdelem és a szervezett bűnözés terén, valamint elősegítsék az igazságügyi reformokat – jelentette be pénteken a brüsszeli testület.