Humor és filozófia

Mihai Radu félelme abból fakad, hogy a Contaminare című – magyarul Átszivárgás címmel jelent meg Szőcs Imre műfordító tolmácsolásában, aki a péntek délutáni rendezvényen Mihai Radu beszélgetőtársa is volt – regényének cselekménye a valóságban is bekövetkezett az elmúlt éveket meghatározó világjárvány formájában. Persze, ez a félelem csak kismértékben valós, Mihai Radu ugyanis humorral és nagy adag szarkazmussal közelít az élethez, amire meg is van minden oka: filozófiai végzettséggel újságíróként dolgozik („mert meg is kell élni valamiből”), huszonegy évnyi szakmai tapasztalatát pedig így foglalta össze: vagy megőrülsz és elmész ebből az országból, vagy megtalálod a magad külön helyét-szerepét benne. Ő az utóbbit választotta, de alaposan kiismerve magát az őt körülvevő világban, a történések humoros megközelítésében látja a továbblépés lehetőségét. A humor túloz, elferdíti azokat a történeteket, amelyeket normálisaknak tartunk, de valójában nagyon is abszurdak. Ez a kiindulópontja Mihai Radu újságírói és írói tevékenységének – no meg a filozofálás, hiszen azt sem tagadhatja meg.