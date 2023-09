Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES. A sepsiszentgyörgyi táncegyüttes Hazától hazáig című előadása ma 19 órától Baróton a Városi Művelődési Házban ingyenesen tekinthető meg.

Zene

JAZZ. A sepsiszentgyörgyi ManoHausban (Bánki Donát utca 30. szám) Tóth Viktor dzsesszzenész lép fel ma 19 órától. A helyek száma korlátozott, a pontosság ajánlott. Belépővásárlás a helyszínen, ára 20 lej.

KÓRUSMISSZIÓ. Gidófalván szeptember 24-én, vasárnap istentisztelettel egybekötött megemlékezést tartanak, felidézve az 1950-es gidófalvi lázadást. Az alkalomból a Kónya Ádám Művelődési Ház égisze alatt működő Sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda kórusmisszió programja keretében kulturális műsorral ajándékozza meg a település közösségét.

KERESZTÉNY ZENEFESZTIVÁL. A Magvető Fiatalok Közössége és a Regnum Christi Alapítvány közös szervezésében szeptember 23-án, szombaton kerül sor a marosvásárhelyi Színház téren az idei Ő az Út! ifjúsági keresztény zenefesztiválra. A szervezők célja a keresztények közötti egység szorgalmazása, a vallási felekezetek közötti falak lebontása, a kapcsolatépítés. A déltől este kilenc óráig tartó fiatalos rendezvény kínálatában helyi és külföldi előadók keresztény koncertje, számos panelbeszélgetés és 30 alternatív sátorprogram is szerepel.

AZ ÖT NYÁRESTI KONCERT utolsó alkalmán a Messzehangzó együttes előadásában keresztyén dalok, dicsőítő énekek csendülnek fel szeptember 24-én, vasárnap 18 órától a sepsiszentgyörgyi vártemplom melletti téren. Rossz idő esetén a koncertet a templomban tartják. A belépés ingyenes. A rendezvény fő támogatója Sepsiszentgyörgy Önkormányzata.

Színház

KÍSÉRLETI ELŐADÁS. Oproiu Nicolette Kiss Tibor Noé Beláthatatlan táj című kötete alapján készült Csendsötét című előadása szeptember 22-én, pénteken 19 órától látható a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ nagytermi stúdiójában. Jegyár: 20 lej.

VENDÉGELŐADÁS. A temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház Caravaggio című előadásával szeptember 29-én, pénteken 19 órától Sepsiszentgyörgyön vendégszerepel a Háromszék Táncstúdióban. Rendező: Visky Andrej. Jegyek a központi jegyirodában kaphatóak 30 lejért. Telefon: 0267 312 104.

Kiállítás

CSERKÉSZKIÁLLÍTÁS. Cserkésztörténeti kiállítás nyílt 30 éves határkőnél címmel Sepsiszentgyörgyön az egykori dohánygyár épületében. Gyergyószárhegy után hat erdélyi megyében számos településen állomásozott a vándorkiállítás, melynek utolsó állomása Sepsiszentgyörgy, ahol szeptember 23-ig tekinthető meg: ma és szombaton 13–19, pénteken 10–16 óráig. Soron kívüli tárlatvezetés, nyitvatartáson kívüli látogatás egyeztetéséért vagy további információkért hívják a következő telefonszámot: 0742 752 667 (Vitek Norbert).

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi mai műsora: 16.15-től Dzsungel-mentőakció 2.: A világ körül (románul beszélő), 16.30-tól Az oroszlánkirály (magyarul beszélő), 18 órától Szeánsz Velencében (román feliratos), 18.30-tól Megtorlás (magyarul beszélő), 20 órától Oppenheimer (magyarul beszélő), 20.30-tól Barbie (román feliratos).

Kerékpáros felvonulás

A Zöld Nap Egyesület és a kézdivásárhelyi Sportiroda szeptemberi 22-én, pénteken újra kerékpáros felvonulást szervez a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés népszerűsítése céljával a céhes városban az Európai Mobilitási Hét alkalmával. Az idei kampány egyik hosszú távú célkitűzése a fenntartható közlekedési megoldások bevezetésének népszerűsítése, ösztönözve a lakosokat, hogy próbálják ki a gépkocsihasználat helyetti lehetőségeket. Számítanak idén is az érdeklődőkre a Critical Mass kerékpáros demonstráción, gyülekezés 17.15-kor a Kicsid Gábor Sportcsarnok előtti téren. Bővebben a zoldnap.info-n.

Méhnyakrákszűrő karaván

Ma 12 és 16 óra között Dálnokban a polgármesteri hivatal udvarán várják ingyenes méhnyakrákszűrésre a 24–64 év közötti hölgyeket. S Szeptember 29-én, pénteken 10 órától Bardocon állomásozik a méhnyakrákszűrő karaván. A 24–64 éves lányokat, hölgyeket a kultúrotthon udvarán várják. Kérik, hogy az ingyenes vizsgálatra vigyék magukkal a személyazonossági igazolványukat. Érdeklődni László Szidóniánál a 0745 008 215-ös telefonszámon lehet.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. 8-tól 16 óráig pénteken Sepsibükszádon, 25-én, hétfőn Mikóújfaluban és Málnásfürdőn szünetel az áramszolgáltatás.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Cófalván, Várhegyen, Lécfalván és Feldobolyban, csütörtökön Nagypatakon, pénteken Zágonban. Az üve­gért 5 kilónként egy félliteres sört adnak.

PARNASSZUS IRODALMI KÖR. A sepsiszentgyörgyi unitárius egyház tanácstermében 23-án, szombaton 18 órakor a Józsa Attila vezette irodalmi kör meghívottja Both Erzsébet magyartanár, aki Polcz Alaine élete és munkássága címmel tart előadást.

ZALÁNI SZILVÁS NAP. Szeptember 24-én, vasárnap 12 órakor főzőversennyel kezdődik Zalánban a szilvás nap, ahol meg lehet kóstolni hagyományos készítményeket (szilvás gombóc, szilvaíz, szilvapálinka). A gyermekeknek is lesznek különböző foglalkozások, vetélkedők. A jó hangulatot a bodoki Reménység Furulyacsoport, a mikóújfalusi Nagykürt Fúvóegyesület és a Zöld Fenyőcske Néptáncegyüttes biztosítja. Lesz tábortűz és szalonnasütés, a rendezvény táncmulatsággal zárul a helyi kultúrotthonban.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Császár Bálint utcai Farma-Line I. gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0367 412 103). Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608) gyógyszertár a szolgálatos.

Erdélyi Mesterségek Ünnepe

Szombaton és vasárnap első alkalommal ad otthont a marosvásárhelyi vár az Erdélyi Mesterségek Ünnepe rendezvénysorozatnak. Az Erdélyi Kézműves Egyesületek Szövetsége a budai Várban 37 éve rendezett Mesterségek Ünnepe mintájára szervezi meg a népművészeti fesztivált a magyarországi Népművészeti Egyesületek Szövetsége szakmai segítségével. A kézművesek portékáinak seregszemléjén túl a mesteremberek látványműhelyekben mutatnak be eltűnőben lévő szakmákat, melyeket az érdeklődők ki is próbálhatnak, emellett gyermekfoglalkozások, koncertek, néptáncbemutatók is lesznek, s az esti táncház sem marad el.

Szűrővizsgálat Illyefalván

Az illyefalvi Pető Fejlesztő- és Képző Központban szeptember 25-én délelőtt ingyenes szűrővizsgálatra kerül sor központi idegrendszeri károsodással élő csecsemők, gyermekek és felnőttek számára. A rendelésen szeretettel várnak minden olyan gyereket, akinél születés előtt, közben vagy utána oxigénhiányos állapot lépett fel, agyvérzést kapott vagy nyílt gerinccel született és ennek következtében mozgáskárosodás alakult ki. Várnak továbbá olyan gyerekeket és felnőtteket is, akiknek stroke, koponyasérülés miatt van mozgáskárosodásuk. Azok a felnőttek is jelentkezhetnek a vizsgálatra, akik Parkinson-kórban és sclerosis multiplexben szenvednek. A vizsgálat lényege az, hogy felmérjék a jelentkezők állapotát, és döntés szülessen arról, hogy a konduktív pedagógia módszerével fejleszthetők-e. A rendelés eredménye után a konduktorok csoportokat alakítanak ki, és háromhetes fejlesztő programon vehetnek részt a kiválasztott betegek Illyefalván szeptember 25. és október 13. között. A szűrővizsgálaton előzetes bejelentkezés alapján lehet részt venni, melyet a 0724 266 020-as telefonszámon tehetnek meg.