A nagymedence tartóelemei, illetve a műszaki alagsor már készen van a kézdivásárhelyi uszoda épületénél, és vasalják már a külső alapozását is. Mint megtudtuk: a medencéket darabokban szállítják a helyszínre, és ott hegesztik össze.

Irdatlan mennyiségű betonvasat raktak körbe az uszoda alapjánál, a betonozás azért nem kezdődött meg, mert a vízelvezető csöveknek a falakon át kell haladniuk – tudtuk meg Bokor Tibor polgármestertől. Terepszemlénk idején az egyik partnercég, a Viaduct foglalkozott a további vasazatok összeszerelésével, az alap egy része úgy néz ki, mint egy gigantikus fésű, a nagymedencénél azonban már betonfedő takarja a műszaki alagsort.

A cég helyszínen lévő egyik munkatársától megtudtuk: mielőtt továbblépnének, a medencéket is be kell szerelniük, ezek inoxból készülnek, a rozsdamentes acél ugyanis most már előírás ilyen létesítményeknél. A medencék egyébként kisebb darabokban érkeznek, azokat a helyszínen hegesztik össze.