Három ember és az ország jövője

Drágulások, tragédiák és botrányok között telt el a nyár, az ősz pedig újabb drágulásokat, megnagyobbodott adóterheket, különböző megszorításokat hoz, mert a kormány, a szociáldemokrata–nemzeti liberális koalíció az ország kifosztására rendezkedett be, a nyakló nélküli költekezés számláját pedig ismét csak a lakosságnak nyújtják be.

Amit az utóbbi időben láttunk – az idősotthon-haláltáborok, kórházi botrányok és a lefújt kórházépítések, a halogatott megelőzési és betegellátási programok, az elszabadult drogfogyasztás és annak súlyos következményei, a korrupció vagy nemtörődömség miatt gyilkoló gázrobbanások, a tehetetlen hatóságok és intézmények, az elszabadult költségvetési hiány és közadósság –, mind-mind egy kudarcos államról tanúskodnak. Ezt tudja nyújtani a román sajtóban már egyre gyakrabban PSDNL-ként emlegetett „szörnykoalíció”. Amely minden nyikorgás és szétfeszülés ellenére együtt akar tovább menetelni a hatalom megtartásáért, és választási szövetséget fontolgat. Nyilván az ország javára hivatkozva és a szélsőséges AUR előretörésével riogatva itthon és külföldön egyaránt. Ugyanakkor szemérmesen elhallgatva, hogy az AUR azért egyre népszerűbb, mert a „demokratikus” pártok keze alatt kudarcos állammá vált Románia.

Lássuk csak, kinek válik előnyére ennek a koalíciónak a fennmaradása. Elsősorban Klaus Iohannis államfőnek, az ország első turistájának, aki nem csupán nyugalmat és tétlenséget akar, hanem egy európai tisztséget is (miután a NATO-főtitkárságról lecsúszott), ehhez pedig a kormány támogatására is szüksége lesz. Itt jön be a képbe Marcel Ciolacu kormányfő és PSD-elnök, aki a jelek szerint államfő lenne a jövő évi választásokon, esélyeit pedig azzal növelhetné, ha a PNL-nek ígérné a kormányfői tisztséget. Mivel azonban a liberálisok egy (kisebb) része nagyon szabadulna már a szociáldemokrata ölelésből, közel kell tartania őket; szerencsére megvan a megfelelő embere Nicolae Ciucă volt kormányfő és PNL-elnök személyében, akit a párt rögtön menesztene, ha az EP-választásokon rosszul szerepelne az alakulat, ami jelenleg elkerülhetetlennek látszik. Egy PSD–PNL szövetséggel viszont a PNL elkerülhetné azt a szégyent, hogy az AUR megelőzi, Ciucă és sleppje megmenekülne a süllyesztőtől, Ciolacu pedig megtarthatná a (nem is annyira hozzá, mint a húsosfazékhoz) hű koalíciós partnerét, aki elég gyenge és szolgalelkű ahhoz, hogy csak néha vakkantson egy-egy koncért.

Ha pedig az ország három tényleges vezetőjének ez a kívánatos felállás, akkor nem számít, hogy a PSD és PNL többet nyerne önállóan, az sem, hogy szövetségük az AUR malmára hajtja a vizet, a legkevésbé pedig az, hogy a szélsőségesség és a rablógazda „demokraták” között a lakosság számára nem mutatkozik jó megoldás.

