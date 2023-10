Fotó: We Radio

Az idén februárban kinevezett, korábban Brassó és Szeben megyében tevékenykedő parancsnok tegnapi sajtótájékoztatóján kijelentette: a baleset idején még nem megyénkben dolgozott, ezért csak annyit tud mondani, hogy az illetőt a logisztikai osztályra helyezték át (a bűnügyi osztályról), a továbbiakról pedig akkor döntenek, amikor meglesz a végleges ítélet. Lehetséges az is, hogy elbocsátják a rendőrség kötelékéből, de erről majd akkor lesz szó, amikor a döntést meghozzák. Hozzátette: elhatárolódik minden olyan cselekedettől, ami méltatlan a rendőrség számára, és nem tűr semmiféle eltérést a helyes magatartástól.

A 2021 decemberében ittasan halálos balesetet okozó rendőrt idén szeptemberben háromévi felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a sepsiszentgyörgyi bíróság, ami nagy felháborodást keltett a lakosság körében. A balesetről eleve rosszul tájékoztatott a rendőrség: előbb csak azt közölték, hogy egyik kollégájuk okozta, de munkaidőn kívül és saját autójával, azt viszont elhallgatták, hogy ittas is volt; ez a sajtónak köszönhetően került nyilvánosságra. A többi hatóság sem siette el a kivizsgálást: az ügyészség csak három hónap után hallgatta ki a rendőrt (aki a lábán sérült meg), a boncolási jegyzőkönyv is késett, a műszaki szakértői jelentés is. A vádemelés tavaly augusztusban történt meg, az alapfokú ítéletet – több halasztás után – idén szeptemberben mondták ki.