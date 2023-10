A hétvégén közös főzés, könyvbemutató, tudományos előadás és zenés mesejáték volt többek közt a választék. Elkészült Kertai Zalán hagyományőrző festőművész harmincdarabosra tervezett sorozatának, a híres erdővidékiek arcképcsarnokának első hét alkotása is, az azokat bemutató kiállítást Erdővidék Múzeumában pénteken nyitották meg.

Pénteken délelőtt a Tortoma Kiadó által megjelentetett, immár hétkötetesre bővült 100 recept, 100 háziasszony szakácskönyvsorozat tájegységek szerinti csapatai főztek nagy örömmel Erdővidék Múzeumának udvarán. Mindegyik üstben pityókatokány készült, de ezek közt mégsem volt kettő egyforma, azaz mondhatni, célt értek a szervezők, akik azt szerették volna, hogy megmutatkozzon konyhánk gazdagsága.

Fekete Hunor, a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola oktatója hangszerbemutatót tartott, majd a nagybaconi ifjúságai fúvósok léptek fel. Egyed Ákos Gróf Mikó Imre, a Magyar Történelmi Társulat első elnöke című előadása elmaradt, ám történelmi értekezésre így is sor került. Erdővidék Múzeumában Csikány Tamás hadtörténész a 13 aradi vértanú emlékezetéről beszélt, Felsőrákoson az unitárius templomban pedig Tamás Sándor megyeitanács-elnök Erdővidék régi térképeken címmel tartott vetített képes előadást.

Demeter László, a Gaál Mózes Közművelődési Egyesület elnöke sikeresnek ítélte az idei Erdővidéki Közművelődési Napokat. Tavaly a kistérség minden helységébe eljutottak, idén pedig a leghosszabbra, kilencnaposra bővítették az eseménysort. „Úgy, ahogy máskor, most is az volt a szándékunk, hogy a helyi értékeket a helyi közösségnek bemutassuk, de mellette olyan rendezvényeket is tartottunk, ami, ha nem is feltétlen helyi, de az erdővidékiek érdeklődésére számot tarthat. Ebbe a sorba illeszkedett a Háromszéki Téka sorozat részként megjelenő, Egyed Emese által bemutatott Háromszéki költők antológiája, és a csütörtökön Ilkei Ferenc első világháborús honvédnek a világháborús levelezéséből született, Pozsony Ferenc tanár úr, illetve a család leszármazottja, Makkai-Ilkei Ildikó által szerkesztett kötet vargyasi bemutatása. Szintén Vargyason kapott helyet az a szabadtéri fotókiállítás is, amely a Székelyudvarhelyi Forrásközpont és a Gaál Mózes Közművelődési Egyesület közös projektjeként jött lére, és korábban Baróton a református templom kerítésén kiállítva volt látható. Igazi kis csemege az is, hogy a Kolozsváron az Exit Kiadónál az erdélyi magyar rock történetét szócikkek formájában bemutató, Zilahi Csaba által jegyzett kötet bemutatására néhány szám erejéig összeállt a Dugó és a Haverock, mellette pedig a fiatalok alkotta ForrAdalom és a Day by Day lépett fel. Ők nincsenek nyilván benne a lexikonban, de ez egy kis bátorítás számukra” – mondotta a fő szervező.

Demeter László sajnálatát fejezte ki, amiért Egyed Ákos nem tudott az eseményen részt venni. Mint mondotta, intézményük nem egészen húszéves, nem volt még olyan lehetőségük, mint a Székely Nemzeti Múzeumnak, hogy jelentősebb képzőművészeti gyűjteményt hozzanak létre. Ezt a hiányosságot igyekeznek azzal pótolni, hogy Kertai Zalán hagyományőrző festőművésszel három év alatt megfestetik a híres erdővidékiek arcképcsarnokát. Mostanra hét festmény készült el: Csereyné Zathureczky Emília, Keserű Mózes, Benedek Elek, Nagybaczoni Nagy Vilmos, Baróti Szabó Dávid, Benkő József – és meglepetésként a leghíresebb kortárs erdővidékiként maga Egyed Ákos arcmása.