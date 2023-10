A nap fotója

Következő írásunk

Az ukrajnai és az izraeli háborús helyzet, valamint Románia schengeni térséghez csatlakozásának kérdése is szerepelt Novák Katalin köztársasági elnök és Klaus Iohannis román államfő megbeszélésének témái között tegnap Budapesten. A két államfő a nemzeti kisebbségek, így az erdélyi magyarság helyzetéről, illetve a két ország közötti kapcsolatok elmélyítéséről is tárgyalt. A tanácskozáson gazdasági, energetikai és közlekedési kérdések is terítékre kerültek. Klaus Iohannis első alkalommal tett hivatalos látogatást a magyar fővárosban, ahol román államfő legutóbb tizennégy éve járt.