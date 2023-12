Összesen kilenc különböző megvalósítási szakaszban lévő, uniós forrásokból finanszírozott beruházásról kellett dönteniük a városatyáknak, ezek közül kettő esetében volt lehetséges az újraütemezés, mivel az össz­értékük meghaladja az egymillió eurót.

Az első és számottevően nagyobb értékű az integrált városi mobilitási terv részét képező csomag, mely kilenc elemből (munkálatok és eszközbeszerzések) tevődik össze, és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését szolgálja. Ebben a projektben szerepel egyebek mellett a közszállítás korszerűsítése, átszervezése (elektromos buszok vásárlása, megállók átalakítása és számuk növelése, a buszok fő útvonalát képező öt utca felújítása, a végállomások kialakítása, digitális forgalomirányítási rendszer beindítása), a Kilyén és Sepsiszentgyörgy közötti, Olt mentén haladó kerékpárút kiépítése és az új, gyalogos-kerékpáros Olt-híd megépítése.

A teljes csomag kiadásait eredetileg 127 millió lejre taksálták, ebből az Európai Unió 110 millió lejt áll. A végső költségek a jelek szerint elérik a 167 millió lejt, ami azt jelenti, hogy a városra eső rész messze magasabb, mint eredetileg, az uniós támogatás mértéke nem nő. A teljes beruházás nagyjából ötven százalékban valósult meg. Tóth-Birtan Csaba alpolgármester szerint, noha 2025. december 31. az új határidő, amíg le kell zárni a teljes beruházást, már a jövő év folyamán nagy részén túl lehetnek. Az alpolgármester elmondta, az újraütemezés előnye, hogy továbbra is lehívható az elnyert támogatás fennmaradt része, mivel az átkerül a 2021–2027-es uniós költségvetési időszakba.

A másik újraütemezett beruházás a Mihai Viteazul Főgimnázium bentlakásának és rendezvénytermének, étkezdéjének korszerűsítése. A döntés értelmében ezt is 2025 végéig kell lezárnia a városnak.

Mint ismert, e munkálatoknál komoly gondok adódtak, mivel a kivitelező nem tartotta a határidőket, nem fejezte be a munkát, szerződésbontásra, majd perekre is sor került, utóbbiak még tartanak. A kivitelező cég ráadásul a megállapodás felbontása után nem volt hajlandó elhagyni a terepet. Az alpolgármester szerint tárgyalásokat is folytatnak a perekkel párhuzamosan, és úgy néz ki, sikerül egyezségre jutni, a cég azon perek kapcsán, amelyek akadályozzák a munkálatok lezárását, hajlandó elállni. Ez nagyon fontos lenne, hiszen az iskola diákjai már évek óta több helyszínen kénytelenek tanulni, az önkormányzatnak pedig ez plusz kiadást jelent, mivel bért kell fizetnie az osztályoknak bérelt termekért. A tárgyalások és az elvi egyezség tényét Antal Árpád polgármester is megerősítette. Az elnyert vissza nem térítendő támogatásból – valamivel több, mint 7,1 millió lej – mintegy ötöt sikerült lehívni, kétmillió lej még függőben van, a befejezéshez szükséges teljes becsült összeg pedig közel hárommillió lej.