Horvát hétméteresgólra a csapatkapitány Böde-Bíró Blanka védése és gyorsindításból Győri-Lukács Viktória gólja volt a válasz a mérkőzés elején. A túloldalon Tea Pijević is jól kezdett a kapuban, a magyar támadások Győri-Lukács befejezéseitől eltekintve pontatlanok voltak, ezért 13 perc elteltével Golovin Vlagyimir időt kért (3–6). A horvátok rendre eljuttatták a labdát beállójukhoz és átlövésből is eredményesek voltak, magyar részről Klujber Katrin értékesített hétméterest. Háromgólos távolságnál azonban nem sikerült közelebb zárkózni, sőt, négy perccel a dudaszó előtt már öt találat volt a horvát előny (6–11). A nemzeti csapat a 42 százalékos hatékonysággal hárító Böde-Bíró kettős bravúrja és hetesvédése nyomán feljött három találatra. Lehetett volna ez két gól is, ám a horvát hálóőr az utolsó másodpercekben újabb bravúrt mutatott be (8–11).

Szünet után a horvátok hatperces gólcsendet zártak le, és csakhamar visszaállították az öttalálatos különbséget. Továbbra is sok volt a hiba a magyar támadásoknál, Böde-Bíró védései és Klujber értékesített hetesei ellenére ellépett a balkáni együttes (13–19), aztán a játékrész derekán jött a magyar időkérés, a kőkeményre váltó védekezésre alapozva egy négygólos sorozat, amellyel kettőre csökkent a hátrány (17–19). A hajrában Klujber a hetedik hetesét értékesítette, a nyolcadiknál pedig a kapufáról kipattanót lőtte be, így egyenlített a magyar válogatott (22–22). Böde-Bíró ziccert védett szélről, Debreczeni-Klivinyi gólja pedig már a vezetést jelentette, majd a magyar kapus hetest hárított. A horvátoknak csupán 2,1 másodpercük maradt az egyenlítésre, de nem jártak sikerrel, így győzött és olimpiai selejtezőtornán szerepelhet a nemzeti csapat.