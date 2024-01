Noha voltak kellemetlenségek, incidensek, fennakadások, összességében elégedetten nyilatkozott az elmúlt évről Ráduly István prefektus az általa vezetett hivatal utolsó tavalyi sajtóértekezletén. Meglátása szerint, noha kaptak hideget és meleget is a 2023-as esztendőben, általánosságban az bizonyosodott be, hogy Háromszéken az ország más megyéihez, térségeihez képest viszonylag rend van. A prefektus beszámolt a hivatal alaptevékenységéről, illetve azokról az eseményekről is, melyekkel közvetve akadt dolguk az év során.

Ráduly István szerint a prefektúra alaptevékenységével nem volt gond, a közigazgatási határozatok és rendeletek jogszerűségének ellenőrzésében nem voltak fennakadások, folyamatos volt a kommunikáció a megyei és helyi önkormányzatokkal. A kormányhivatalnak továbbra is az a célja, hogy az önkormányzatok döntéshozói által kibocsátott okiratok törvényesek legyenek, és nem az, hogy bírságokat osztogassanak, illetve pereljenek.

Ami a hivatalnak alárendelt intézményeket illeti, az útlevél­osztály operatívan és hibátlanul működött, ám a gépkocsivezetői jogosítványokat kibocsátó osztálynál voltak csúszások, amelyeket a krónikus létszámhiány okozott. Mint ismert, az elméleti és gyakorlati vizsgáztatás közötti több hónapos várakozási időt több rendben is „kölcsönrendőrökkel” próbálták ésszerű határon belül tartani, illetve csökkenteni. Október utolsó napjaiban és november két hétvégéjén Beszterce-Naszód, Vaslui és Fehér megyei rendőrök segítségével több mint 500 személy tehette le a vizsgát a B-kategóriás gépjárművezetői engedély megszerzéséért, és ezzel ismét sikerült másfél hónap alá szorítani az elméleti és a gyakorlati vizsga közötti várakozási időt Sepsiszentgyörgyön – emlékeztetett Ráduly István.

A prefektus ugyanakkor kitért arra is, hogy 2023-ban a kellemetlen, előre nem látható incidensekből is kijutott. Példaként a Sepsi OSK, illetve az U Craiova 1948 csapatai közötti januári futballmeccset említette, ahol utóbbi együttes szurkolói folyamatosan idegengyűlölő jelszavakat skandáltak. Ráduly István felidézte, hogy első körben a játékvezető az érvényben lévő szabályokat alkalmazva megoldotta a problémát, de az élvonalbeli labdarúgóliga képviselőinek mégis sikerült zavart okozniuk. Végül a helyi futballcsapat csattanós választ adott a szabályokat kerülgetőknek – tette hozzá Ráduly István, azt is megjegyezve, hogy a kollégákkal és az illetékes intézményekkel együtt sikerült ezeket az incidenseket megfelelően kezelniük.

A továbbiakban Ráduly István egy-egy fontos eseményt emelt ki. Így februárban az országos polgári védelmi program során a szirénákat ellenőrizték, ami Sepsiszentgyörgyön némi malőrrel járt (nem működtek a jelzőeszközök). Májusban akár történelminek is nevezhető eseményre került sor, amikor az Európai Parlament Petíciós Bizottságának háromszéki tényfeltáró látogatása alkalmával a prefektus (is) kifejthette álláspontját a medvekérdés kapcsán. Júniusban a tartalékosok mozgósítási gyakorlata zajlott csendben és rendben. Július eleje áradásokat hozott, a legnagyobb gondot Torján és Erdővidéken okozta az árvíz, a Nagyajtán akkor elsodort épülő hidat nemrég adták át a forgalomnak. Ugyanabban a hónapban érkezett az év legnagyobb botránya, amely a borzalmas körülmények között működő Ilfov megyei öregotthonok kapcsán robbant ki – idézte fel a prefektus. Ráduly István emlékeztetett, hogy az idősek és fogyatékkal élők Kovászna megyei központjaiban jelentős gondok nem voltak, problémát okozott viszont a Maros megyéből hazatelepített 17 idős személy elhelyezése. Szeptemberben Angel Tîlvăr védelmi miniszter látogatott a megyébe és részt vett Grigore Bălan tábornok mellszobrának avatásán Sepsiszentgyörgyön. Szintén ebben a hónapban a crevediai, halálos áldozatokat is követelő robbanást követően elrendelt országos kampány keretében az üzemanyag- és autógáz-töltőállomásokat ellenőrizték, ezek során különösebb mulasztásra, rendellenességre nem derült fény.

Ráduly István arra is kitért, hogy októberben hatalmas tűz ütött ki a sepsiszentgyörgyi Szakszervezetek Művelődési Házának nagytermében, amelyben – csodával határos módon – személyi sérülés nem történt. Azt is megemlítette, hogy az épület tulajdonjogának kérdésében továbbra sincs semmilyen előrelépés, annak ellenére, hogy a prefektúra is próbált e téren tapogatózni.