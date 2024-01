Több pénz jár a véradásért, késnek a kártyák

Előző írásunk

Noha voltak kellemetlenségek, incidensek, fennakadások, összességében elégedetten nyilatkozott az elmúlt évről Ráduly István prefektus az általa vezetett hivatal utolsó tavalyi sajtóértekezletén. Meglátása szerint, noha kaptak hideget és meleget is a 2023-as esztendőben, általánosságban az bizonyosodott be, hogy Háromszéken az ország más megyéihez, térségeihez képest viszonylag rend van. A prefektus beszámolt a hivatal alaptevékenységéről, illetve azokról az eseményekről is, melyekkel közvetve akadt dolguk az év során.