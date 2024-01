A Sanitas még harcol

A Sanitas bukaresti szervezetének elnöke, Viorel Huşanu elmondta: szerdán Marcel Ciolacu kormányfővel találkoztak, tegnap a pénzügyminisztériumban fogadta őket a főtitkárhelyettes és egy államtitkár, akik azt mondták, keresik a megoldást, de még nincs meg a szükséges pénzalap. „Ha ezekben a napokban nem születik megoldás, folytatjuk a tiltakozó akciókat. Van elegendő aláírásunk akár az általános sztrájk kirobbantásához is. Amíg várjuk a kormány javaslatát, sztrájkőrséget állunk a munkaügyi, pénzügyi és egészségügyi minisztérium székhelye előtt” – tette hozzá. Ha a két reprezentatív szakszervezeti tömb – a Sanitas és a Solidaritatea – február elsején hivatalosan is bejelenti a munkakonfliktust a munkaügyi minisztériumnál, 2–3 hét múlva elkezdődhet a sztrájk, előtte azonban egy nagyobb tüntetést is szerveznek majd Bukarestben – részletezte Huşanu. Béremelési követelésük alátámasztására felsorolta, hogy decemberben egy egészségügyi asszisztens 3000 lejt, a kisegítő személyzet 2500 lejt, egy fogorvos 5500 lejt, egy helikopteren is szolgálatot teljesítő SMURD-asszisztens 5500 lejt, egy szakorvos 7000 lejt keresett. Többet azok kapnak, akik ügyeleteket vállalnak, illetve az aneszteziológiai és intenzív terápiás osztályon vagy az anatómiai patológiai osztályon dolgoznak (az alkalmazottak 1 százaléka).