Az imatizedet kezdeményező Zelenák József evangélikus lelkész, esperes lapunk érdeklődésére elmondta, ezúttal is ragaszkodtak ahhoz, hogy a város minden templomában legyen egy-egy olyan este, amikor a hívek, érdeklődők a közösségért, az ökumené megvalósulásáért imádkoznak, „mert azt tartjuk és azt hirdetjük, hogy a közös imádságnak ereje és hatalma van” – mutatott rá. Hozzáfűzte, ebben az esztendőben az imahét témája tulajdonképpen a szeretet parancsolata, „hiszen, amint azt Krisztus mondta, a legnagyobb a szeretet”. Úgy vélte, a cselekvő szereteten van a hangsúly, „hiszen nem csak beszélni kell róla, hanem meg is kell élni a mindennapokban a szeretetet. Ez lenne tehát az igazi üzenet” – fogalmazott. Elmondta azt is, öröm számukra, hogy az imatizedet számontartják a sepsiszentgyörgyiek, sokan várják és készülnek rá. „Ilyenkor érezzük azt, hogy nem élünk, nem dolgozunk hiába, mert sokan készülnek arra, hogy magunkba szálljunk egy hétig, tegyünk valamit a keresztény közösségünkért.” Akárcsak az előző években, az ima mellett ezúttal is cél, hogy kézzelfogható segítséget is nyújtsanak. „Idén is lesz gyűjtés, és reméljük, hogy ezzel is sikerül segíteni a gyógyulásban az arra rászorulókat” – fűzte hozzá a lelkész.

Az ökumenikus imahét alkalmai esténként 18 órakor kezdődnek a következő program szerint: ma a Gyöngy­virág utcai református templomban Hajdú János római katolikus plébános, főesperes; január 20-án a Szent József római katolikus templomban Zelenák József evangélikus lelkész, esperes; 21-én az unitárius templomban Ilyés Zsolt római katolikus plébános; 22-én az evangélikus templomban Bancea Gábor református lelkész; 23-án a Szent Benedek római katolikus templomban Pap Attila református lelkész; 24-én a Vártemplomban Takács Dezső római katolikus plébános, szentszéki tanácsos; 25-én a Szent Gellért római katolikus templomban Müller Loránd Bálint református lelkész; 26-án a szemerjai református templomban Takó István római katolikus plébános; 27-én a Krisztus Király római katolikus templomban Dénes Katinka református lelkész; 28-án a belvárosi református templomban Péterfi Ágnes unitárius lelkész hirdet igét.