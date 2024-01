A magyar tagozat rektorhelyettesi tisztségére Markó Bálint, a Biológia és Geológia Kar oktatója, jelenlegi rektorhelyettes és Szász Levente, a Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar oktatója és dékánhelyettese jelöltette magát. A szokásjog szerint a magyar tagozat két rektorhelyettesi helyet kap a felsőoktatási intézmény vezetésében, egyikük a magyar tagozatért felelős, a másik adminisztratív feladatokat lát el. Az összesen 402 szavazásra jogosult személyből 312-en éltek szavazati jogukkal: Markó 181 szavazatot kapott, így az elkövetkező öt évben ő tölti be a BBTE magyar tagozatának vezetői tisztségét. A voksolók egyértelmű többséggel azt is megerősítették, hogy mellette a magyar tagozat jelöltjeként Szász Levente is részt vegyen az egyetem felső vezetőségében. (MTI)

SZÁGULDÁSTÓL A FELLEBBEZÉSIG. 162 km/órás sebességgel közlekedett bukaresti rendszámú Bentley-jével az Arad megyei Nagylak közelében az autópályán Lénárd András. A Csíki Sör tulajdonosára gyorshajtásért 3300 lejes büntetést szabtak ki. A Magyar Hang és a Telex írásaira hivatkozva a Transtelex ismertette, hogy Lénárd magyar állampolgárságára, diplomata-útlevelére és arra is hivatkozott, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter megbízottja, amikor fellebbezést nyújtott be a gyorshajtási bírsággal szemben. A január 7-i eset kapcsán a Magyar Hang rámutatott: a romániai felelősségbiztosítási rendszer (RCA) adatbázisa szerint a bukaresti rendszámú Bentley-n nincs (és január 7-én sem volt) kötelező biztosítás. Rámutattak, Románia engedi a többes állampolgárságot, az viszont általános érvényű nemzetközi szabály mindenhol: ha egy adott ország állampolgárságával rendelkezik valaki, abban az országban nem hivatkozhat arra, hogy ő külföldi. Ugyanakkor Romániában azok a diplomaták kaphatnak teljes mentességet, akik számára a bukaresti külügyminisztérium diplomata személyi igazolványt állít ki. Lénárd nem rendelkezik ilyennel – állítja a Magyar Hang.