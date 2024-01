Következő írásunk

Udvarhelyről utazom haza a húgommal. Pontos terv szerint összerakva a nap, mikor kell indulni, érkezni, hogy mindenre legyen idő, amire kell. A húgom autójával indulunk, pontosabban indulnánk, amikor betoppan a szomszéd, hogy nem indul az ő autója. Jó ideje nem használta, biztos az akku… Húgom persze hogy segít, máris összekötve a két jármű. Egy idő múlva be is indul a megsegített jármű, de pár burrogás után feladja. Itt nagyobb lehet a baj, de akkor már legalább vissza kéne tolni a garázsba. Többen is nekiveselkednek, autó félig begurítva, de valamiken fennakad, tovább egy centit se mozdul.