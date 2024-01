Jönnek a választások. Hölgyeim és uraim! Szomorú hírrel, gyászjelentővel kezdem. Szívünk mély fájdalmával, de nem teljesen elkeseredve tudatjuk, hogy a kormány megbukik, meghal. Olyannyira biztos, hogy a honatyák még a maguk és családjaik temetkezési költségeit is megszavazták. Legyen szép nyug...díjuk.

Hölgyeim és Uraim! Mivel választások lesznek, fellépek a nagypolitika színterén. Pártot alapítok. A neve BIRKA. A Birka a Bolond Istók Romániai Kulturális Autognómiájának a pártja.

Tisztelt Gnóm-társaim, kedves Birkák! Ismertetem a párt alapszabályzatát:

Az elnökválasztáshoz a demokratikusság jegyében előválasztást tartunk. Az előválasztási bizottság elnöke én vagyok. Egy képviselőt javaslunk. Az én vagyok! A szavazószámláló bizottság elnöke én vagyok! A választás eredménye: az elnök én vagyok! Én vagyok az elnök, a Vezérkos.

Az elnök-képviselő javadalmazása a mindenkori minimálbér tízszerese. Illetmények ugyanennyi. A napidíj a havi minimálbér. Benzinfogyasztás korlátlan.

Élelmiszerjegy a hónap minden napjára. Fenti összeg az elnöki tisztség megszűnése után életfogytiglan folyósítandó. A temetésre előirányzott, évi javadalmazásnak megfelelő összeg elhalálozás előtt egy évvel folyósítandó.

A párttagok jogai és kötelességei. Nem kötelező a véleménynyilvánítás, elég a bólogatás és a hangos bégetés. A belépési szándékot hangos bégetéssel jelenthetik be. A birka nem néz a magasba. Lehajtott fejjel csak bólogat. Bőrünket nem adjuk olcsón. Birkapásztort csak akadémiai végzettséggel alkalmazunk.

Tevékenységi területünk a birkalegelő. Az erdő a farkasoké. Azért soványak a legelőink, mert az individualista birkák csak az önálló birkaság vágyképét kergetik. Tartozzunk egy nyájhoz! Bégessünk együtt! Az autognómia ügyében felkerestem az államelnököt diplomáciai öltözékben. Ünnepélyesen megígérte, lesz kulturális autognómia. Területi autognómia...?

Önálló, szabad, független sajtónk íratlan és képtelen formában a Birka Hírlevél, hangos a Birkabégető. Lesz iskolánk, a Birkaiskola. Aki nem szól, csak béget, az jó jegyet kap, aki oda se ballag, jutalmat is kaphat, kellőképpen, ha béget, érettségit nyerhet. Küzdjünk a maffiózás ellen. Rajtam kívül más maffióta nem lehet. Legelőinkre autópályát építünk, ne tapodjunk a sárban. Az autópályának két vége van, az egyik a vágóhíd, a másik a She...gem. Belépjünk-e a She…gembe? (beee) vagy nem (beee...). Aki velem egyetért, hangos bégetéssel jelezze! Alapszabályunkat az She…gemnél is bejegyeztetjük. Ha be akartok lépni a pártba, bégessetek!

Ez a párt is lebőgött. Ezért új pártot alapítok, maradok a nagypolitika színterén. Az új párt neve MARHA. Elődje a Birka, a Bolond Istók Romániai Kulturális Autognómiájának a pártja volt. A MARHA rövidítése a Magyarok Romániai Hanta Pártjának.

Tisztelt Gnóm-társaim, kedves Marhák! A párt alapszabályzata lényegében pártunk elődjének az alapszabályzatával és célkitűzéseivel egyezik meg. A párttagok jogai és kötelességei változatlanok.

Tevékenységi területünk a marhalegelő. Az erdő az ordasoké. Tartozzunk egy csordához! Bőgjünk együtt. Az államelnök ünnepélyesen megígérte, lesz kulturális autognómia. Területi autognómia? Majd… ha a cár akarja.

Önálló szabad, független sajtónk íratlan és képtelen formában a Marha Hírlevél, hangos a Marhabégető. Lesz iskolánk, a Marhaiskola. Aki nem szól, csak bőg, az jó jegyet kap, ki oda se ballag, jutalmat is kaphat, kellőképpen, ha bőg, érettségit nyerhet. Alapszabályunkat a She…gemnél bejegyeztettük. Ha be akartok lépni a pártba, narancsszínben bőgjetek!

Képviselőként nem ragaszkodom a képviselőházhoz. A mi kis városunkban új képviselőházat építünk. Helye az Akasztófadomb. Közel van a marhalegelő, oda a szenátus költözik. Nem ragaszkodom a tömegjelenetekhez, nekem elég a képviseleti díj.

Kiváló tisztelettelenséggel,

dr. Szőcs Géza