Meghosszabbított árrés

„A román állampolgároknak továbbra is szükségük van az élelmiszerárak stabilitására a múltkori spekulatív áremelési őrület után. Most már azok is, akik korábban kritizálták ezt az intézkedést, elismerik, hogy ennek hiányában az árak 20 százalékkal is emelkedtek volna. Egyértelmű, hogy a korlátozás visszafogta a spekulatív áremeléseket, hozzájárult az inflációcsökkenéshez és szinten tartotta a lakosság vásárlóerejét” – írta a kormányfő. Emlékeztetett, hogy az Országos Statisztikai Hivatal adatai szerint a 2023. decemberi árak 5,8 százalékkal voltak magasabbak a 2022. decemberi árakhoz képest, míg az árréskorlátozás bevezetése előtt, 2023 júniusában ez a különbség közel 18 százalék volt 2022 júniusához képest. Ciolacu azt írta, folytatja párbeszédét az áruházláncok képviselőivel, hogy közösen hosszú távú megoldást találjanak az árak ellenőrzés alatt tartására.