Ötéves mandátumot szorgalmaznak

Az önkormányzati vezetők mandátumát a jelenlegi négy évről öt évre módosító törvénytervezetet iktatott tegnap a parlamentben az RMDSZ – jelentette be Cseke Attila szenátusi frakcióvezető.

A jogszabály a romániai polgármesterek, alpolgármesterek, települési és megyei önkormányzati képviselők, illetve a megyei tanácselnökök és alelnökök megbízatását módosítaná.

A politikus elmondta, öt év alatt nagyobb beruházásokat lehet megvalósítani, amelyek a települések fejlődéséhez vezetnek, ezért van szükség a módosításra. Közlése szerint fejlesztési miniszterként tapasztalta, hogy mennyi időre van szüksége egy polgármesternek egy nagyobb beruházás megtervezéséhez, a szükséges finanszírozás megszerzéséhez és a kivitelezéshez.

„Ezzel a jogszabálytervezettel megteremtjük a jogi keretet ahhoz, hogy az önkormányzati vezetők bátrabban tervezzenek közép- és hosszú távra, ezzel segítve a települések fejlődését” – idézte Cseke Attilát az RMDSZ közleménye. A volt fejlesztési miniszter rámutatott: több európai országban, köztük Ausztriában, Franciaországban vagy Németországban is ötéves vagy annál hosszabb (akár hét-nyolc éves) mandátuma van egy önkormányzati vezetőnek, és az európai uniós finanszírozási programokat is hétévesre tervezik. Ehhez a hosszabb cikushoz igazítanák a romániai önkormányzati vezetők mandátumát is.