A 2023-as rekordköltségvetésnél is nagyobb bevételeket-kiadásokat tervez idén Sepsiszentgyörgy önkormányzata, Antal Árpád polgármester szerint azonban így is az óvatos realizmus talaján maradnak, akárcsak az előző években. A megyeszékhely 2024-es költségvetését mai rendkívüli ülésén fogadja el a helyi tanács.

A természetes személyekre kivetett adók ebben az évben is alacsonyan maradnak – jelentette ki Antal Árpád. Bevezetőül elmondta, amikor 2008-ban Tamás Sándor megyeitanács-elnökkel együtt hazajöttek Bukarestből, két dolgot döntöttek el: hogy egyensúlyban tartják a közösségépítést az infrastruktúra fejlesztésével, és hogy az emberek adójából működtetik, de más pénzekből fejlesztik a várost. E célból indították el 2013-ban azt a programot, miszerint a helybeli kis és közepes vállalkozók ingatlanadóinak egy részét visszatérítik, a természetes személyekre kivetett ingatlanadókat pedig a 2016-ban életbe lépett törvény által megengedett legalacsonyabb szinten tartják; ezek lehetnének 6,5-ször magasabbak is, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi összegek helyett 650 százalékkal többet kellene befizetni. A helyi kisvállalkozók ezzel a támogatással tíz év alatt összesen bő 11,7 millió lejt kaptak így vissza, a családok pedig nyolc év alatt 160 millió lejnél többet.

Ezt a közel 172 millió lejes kiesést más forrásokból pótolták: a kormány tartalékalapjából 86,3 millió lejt, a személyi jövedelemadóból öt év alatt 72,8 millió lejt, a kulturális alapból pedig három év alatt 38 millió lejt kaptak, összesen tehát 197 millió lejt hoztak be, amiből a 25 milliós többlet fejlesztésekre ment – magyarázta az elöljáró, hangsúlyozva, hogy az RMDSZ nélkül a számok is másképp mutatnának, mert ha a szövetségnek és ezen belül a háromszékieknek nem lett volna akkora politikai erejük, amekkorával az országos rendszert is kedvező irányba tudták alakítani, ezek a pénzek nagyrészt Bukarestben maradtak volna, Sepsiszentgyörgyön pedig magasabb ingatlanadókat kellene fizetni, vagy nem fejlődne így a város. Költségvetési szempontból azonban tavaly a második félév zűrzavaros kormányzati döntései ellenére is jobban alakultak a dolgok a vártnál: az év elején tervezett 255 millió lejes bevételből az év végéig 329 millió lej lett; ennek 3 százalékát sem tették ki a természetes személyek által befizetett ingatlan- és gépkocsiadók. Az már inkább csak érdekesség, hogy 2023 lett volna az első év, amikor 200 millió lej fölé emelkednek a város bevételei, és aztán a 300 milliós küszöböt is átlépték.

Idén pedig 334,2 millió lejről indul Sepsiszentgyörgy költségvetése. De ez sem tartalmaz mindent, például a 70 millió euróba kerülő terelőutat ugyanúgy nem foglalták bele, ahogy az előző években az Aréna is csak építési költségeinek kis hányadával jelent meg. A város Csíkszereda felőli bejáratánál felépült és tervezett létesítmények (az Aréna, az OSK Stadion, a jégcsarnok és a Sapientia-egyetem), illetve a terelőút összesen mintegy 200 millió eurós ráadást jelentenek, amiből nagyjából kétmillió jelenik meg a város költségvetésében – összegezett a polgármester. Hozzátette: EU-s forrásokból még mintegy 700 millió lejre van aláírt szerződése a városnak, de ezt sem foglalták be teljesen az idei büdzsébe, mert nem fogják tudni mind felhasználni.

Az idei nagyobb beruházások közül kiemelte: elkezdődik a dohánygyár egyik épületének felújítása (ahol a kommunizmus múzeumát rendezik be), a jégcsarnok építése, a buszterminálok és a buszmegállók kialakítása, a Borvíz utcai óvoda építése, több iskola és bentlakás korszerűsítése (ezeket 2026 nyaráig be kell fejezni, és úgy kell beütemezni, hogy az oktatás minél zavartalanabb legyen), tömbházszigetelések, lakásépítések rajtolnak (utóbbiak a csendőrlaktanya mögött és a Jókai utcában), folytatják a közvilágítási rendszer korszerűsítését, a szépmezői ipari park bővítését is. Kérdésre válaszolva elmondta: a Farm utca felújítása is benne van az idei költségvetésben.

Idén több beruházás is befejeződik, köztük a terelőút építése, az állomási tó felújítása, leghamarabb pedig a városi sportcsarnok mellett megépített gördeszkapark, amelyet a jobb idő beköszöntével használatba is szeretnének adni. Folytatódnak a közösségépítő programok is: ezek közül csak a Best of Sepsi új; a kulturális intézmények, sportklubok költségvetése, az ifjúsági, prevenciós, szociális, sporttevékenységek pályázati rendszere biztosított.

Antal Árpád megjegyezte: nem tartja normálisnak, hogy az önkormányzatoknak februárban kell elfogadniuk az éves költségvetésüket, nincs rendben, hogy az év első hónapjában csak korlátozott hatáskörrel működhetnek. Igaz, volt olyan év is, amikor csak áprilisban jutottak el a helyi költségvetések elfogadásához, de véleménye szerint az országos költségvetésről már legkésőbb októberben szavazni kellene a parlamentben, hogy az év végéig az önkormányzatoké is elkészüljön. Kitért az állami intézményeket és a kormányt övező bizalmatlanságra is, ami a magyarságban erőteljesebb, akárcsak az önkormányzatokba vetett bizalom. Kijelentette: a mi erősségünk az, hogy a káosszal szemben határozzuk meg magunkat, nálunk az irány kiszámítható, és a költségvetés is ezt szolgálja.