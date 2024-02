A munkálatok állásáról az Országos Közútkezelő Társaság brassói regionális igazgatósága számolt be a napokban egy videóban. Eszerint már felszerelték az egyik vasúti felüljáró acélgerendáit, és jelenleg az út leghosszabb, a vasúton és az Olt folyón átívelő hídján dolgoznak. Ez összesen 526 méter hosszúságú, először itt is a hosszanti acélgerendák kerülnek a helyükre. A társaság arról is beszámolt, hogy a szalagkorlátok egy részét is felszerelték az elmúlt hetekben. Jól haladnak továbbá az út mentén található két kiszolgáló övezet kialakításával is. Amint arról korábban beszámoltunk, ezen övezet területén 25 parkolóhely lesz gépkocsiknak, 16 pedig nehézjárműveknek, de mosdókat is építenek. A útkarbantartó és irányító központtal is haladnak, itt kapnak helyet a terelőútért felelős munkások, illetve gépeik, eszközeik. Ez a Szépmezőn át vezető 13E főút mentén található, a terelőúttal kialakított kereszteződésnél, ahol a körforgalmat már pár hónapja használni is tudják azok, akik a szépmezői úton közlekednek. A videóban arról is beszámolnak, hogy amint az idő engedi, a kivitelező az aszfaltozást is szeretné újrakezdeni. Szombaton egy kisebb szakaszon, az említett szépmezői körforgalomnál aszfaltoztak is.

Mint ismert, a Sepsiszentgyörgyöt Szotyor és Kilyén felől elkerülő, a megyeszékhely által kezdeményezett út tervezésére és megépítésére az Országos Közútkezelő Társaság 2021 szeptemberében írta alá a szerződést egy bolgár és romániai cégekből álló társulással. A 11,56 kilométer hosszúságú, több hidat is tartalmazó út összköltsége valamivel kevesebb mint 352 millió lej. A munkálatok 2022-ben kezdődtek. A kétsávos terelőút Szotyor előtt ágazik le a 12-es országútból, elkerüli Szotyort, Kilyént és Sepsiszentgyörgyöt, majd a város csíkszeredai kijáratánál, a Sepsi Aréna mögött csatlakozik újra a 12-es országútba. A beruházás keretében négy körforgalmat alakítanak ki: kettőt a 12-es országúttal való kereszteződéseknél, egy harmadikat a Kilyén és Uzon közötti 103B jelzésű megyei úttal való találkozásnál. A negyedik körforgalom a szépmezői ipari park közelében, a Kovászna felé vezető 13E jelzésű országút kereszteződésénél helyezkedik el. Emellett három vasúti felüljáró szerepel a tervekben, jelenleg ezeken dolgozik a kivitelező. Számítások szerint a beruházás megvalósulását követően legkevesebb húsz százalékkal mérséklődhet a Sepsiszentgyörgyön áthaladó járműforgalom. Jelenleg havonta több mint 500 ezer különböző gépkocsi halad át a városon.