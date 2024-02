Fennállásának tizedik évfordulóját ünnepelte a napokban az Ifjúsági Klub Újfaluért (IKÚ), a mikóújfalusi kultúrotthonban ennek kapcsán szerveztek a fiatalok nagyszabású, emlékidézéssel, vacsorával egybekötött rendezvényt. A 2014 óta működő civil szervezet tevékenységéről Demeter Norbert elnök számolt be lapunk érdeklődésére.

A fiatalokat tömörítő szervezetben megalakulása óta viszonylag sokan, összesen félszázan tevékenykedtek, és tulajdonképpen ez volt az ötletgazdák motiváció­ja is. „Szerettük volna beindítani a település ifjúsági életét, példaértékű tevékenységeket szervezni, azokat vonzóvá tenni, hogy minél többen csatlakozzanak hozzánk” – fejtette ki elöljáróban Demeter Norbert, aki a kezdetektől vezeti a mikóújfalusi ifjúsági szervezetet. Mint felidézte, elsőként egy gyermeknapi rendezvényt, illetve egy sátortábort szerveztek, az évek során azonban már nem csak a fiatalokat, hanem a település egészét megszólító közösségi eseményekbe is belevágtak. Igyekeztek minden korosztálynak programokat kínálni, így hagyományápoló eseményeket, húsvéti és szüreti bálokat, adventi ünnepséget szerveztek, idősek napján a szépkorú mikóújfalusiakat színdarabos ebédre hívták meg, nőnapkor felkeresték, virággal köszöntötték a községben élő hölgyeket, az idősebbeket közülük pedig megvendégelték. Karácsonykor szintén meglátogatták a település időseit, csomagot készítettek számukra, és ajándékkal örvendeztették meg a nehéz helyzetben lévő családokat is – sorolta a teljesség igénye nélkül a szervezet elnöke. Törekszenek arra, hogy egész évben aktívan jelen legyenek a település életében – jegyezte meg.

Ami a következő hónapok eseményeit illeti, Demeter Norbert jelezte, a nagy rendezvények helyett inkább több kis eseményre összpontosítanak, ebben látják a lehetőségét annak, hogy a helyieket megszólítsák, bevonják ezekbe. Példaként említette: áprilisban kosaras bálokon köszöntenek összesen száz jegyes- és házaspárt. A programok megvalósítására pályáznak, a jövedelemadóból is érkeznek felajánlások a szervezethez, de helyi vállalkozások is támogatják működésüket. Ősszel egyfajta őrségváltásra készülnek, a tisztújítás alkalmával új elnökséget választanak a szervezet élére.