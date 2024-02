Nótaesten jártunk Szentivánlaborfalván

Nótaestet hirdetett farsangzáróként a szentivánlaborfalvi Székely István Dalkör. Éreztük, hogy ebben a faluban van még egy olyan régről örökölt szokás, hogy ha valakinek nem nagyon van vigadni való kedve, akkor is elmegy a helyi bemutatóra,mert „fel kell pártolnunk rendezvényeinket!” Isten tartsa meg ezt a jó szokást.

Zsúfolásig telt a kultúrotthon idősekkel-fiatalokkal, még az uzoni községvezetés is képviseltette magát, s mint mondani szokás, a rokonok és ismerősök a környékből. Kelemen Alpár szervező és ötletgazda – eddigi sorozataik folytatásaiként – hasznosnak tartotta rövid megnyitóját, már csak azért is, hogy tisztázzák, milyen műfaj a nóta, amelyre rázendít a magunkfajta, ha egy keveset jobb hangulata támad. A székely gyökerekkel bíró csíkrákosi dr. Sárosi Bálint (1925–2022) Széchenyi-díjas magyar népzenekutató Nótáskönyvéből idézett, segítve nekünk abban, hogy könnyebben eligazodhassunk vigadalmaink „műfajai” között. Sárosi összegyűjtötte a közös magyar dalkészletet, olykor eredetüktől függetlenül is, a népdalokat és népies műdalokat, magyar nótákat vegyesen – összefoglaló nevükön ezeket mind nótának hívjuk.

Valahogy ekként ötletesen cselekedett Kelemen Alpár mérnök-tanár és dalkörvezető is, s hogy kissé személyre szabott és szubjektív jelleget adhasson helyi nótaanyagának, szórakoztató farsangi műsorának, jól éneklő és nótakedvelő dalos társainak olyan dalok bemutatását osztotta ki, amelyek éppen számukra vagy szüleiknek-nagyszüleiknek voltak kedvelt nótái. A másfél órás műsort adó tizenhat tagú dalkör – vezetőjükkel és az öttagú zenekarral együtt – igazi élménnyel ajándékozta meg a farsang végét ünneplő közönséget. A színfalra rögzített portrékról ránk tekintettek a dalkör egykori vezetői-karmesterei: a névadó Székely István, Ferencz János és Kelemen Árpád, Kelemen Alpár ötletgazda és bemondó édesapja. Főnótás Szőcs Levente egykori borosnyói polgármester volt, gyimesi nótát énekelt többek mellett Gábor Vilmos illyefalvi kovácsmester unokájával, énekes-táncosként lépett fel Dombi Rózsa és a dalkör régi énekese, Gálicza Károly. A műsort szakemberként értékelte és köszöntötte Sipos Zoltán sepsiszentgyörgyi zenetanár és jeles karmester, a dalkör tagjai elismeréssel köszöntötték Kelemen Alpár tanárukat a Székely István Dalkör élén töltött 25 éves jubileuma alkalmából. A nótaestet követően – a farsangi hagyományhoz hűen – hangulatos bál zárta az estét.