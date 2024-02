Lehetőségek erdővidéki fiataloknak

A központ tevékenységét baróti munkatársuk, Ráduly Antal Róbert ismertette. Mint mondotta, növénytermesztői, kereskedelmi és szakmunkásképzéseket tartottak, amelyek elvégzésekor nemcsak hivatalos, minisztériumi oklevelet, de 1800 lejt is kaptak a tanoncok. Ezen képzéseket folytatni fogják, valószínűleg legközelebb nyáron indítják az új csoportokat. Az érdekelteknek érdemes a központ közösségi oldalát követniük, hogy időben értesüljenek a lehetőségekről.

Karácsony Zsolt közgazdász vállalkozásismeretről tartott előadásában arról beszélt, melyek egy vállalkozás ismérvei, mi vezethet a bukáshoz, de leginkább arról, amit mindenképpen tudniuk kell(ene) a fiataloknak, ha a nagybetűs életbe kilépve amellett döntenének, hogy itthon maradva vállalkozást indítanának.

A közgazdász úgy vélte, a ma fia­taljának fel kell készülnie arra, hogy élete során akár többször is szakmát kell változtatnia. Erre kényszerítheti őket életük alakulása, de adódhatnak kihasználásra érdemes lehetőségek is. Mondanivalóját saját példájával szemléltette: közgazdászként végzett, egy időben tőzsdézéssel foglalkozott meglehetős sikerrel, de dolgozott lemezlovasként is, szerkesztett weboldalakat, most mentorállással és képzésekkel foglalkozik, útmutatót ír. Foglalkozhat bárki bármivel, de a leglényegesebb, hogy szeresse, amit végez – mondotta.

A pályájuk elején állóknak azt javasolta, tanuljanak minél többet, mert az életük legjobb vértezete lesz, ha megvan a tudás, annak segítségével bármikor újra lehet kezdeni az életet. Hasonlóképpen nagyon fontos az információ, az információ­szerzés is. Figyelmeztetett, napjainkra jellemző, hogy a világhálón rengeteg hamis információ terjed, ezért igyekeznünk kell, hogy azokat megszűrjük és csak a biztos forrásból származó, megfelelően hiteles információkat fogadjuk be. Lényeges „kulcsként” említette a tapasztalatot és a kapcsolatok ápolását is. Előbbit a fiatalok önkénteskedéssel és közös­ségi munkával is megszerezhetik.

A találkozón jelen volt Derzsi-Ráduly Kázmér, a Baróti Szabó Dávid Líceum igazgatója is, aki hangsúlyozta: a találkozó célja, hogy segítsék a végzős diákokat tisztábban látni, milyen lehetőségeik vannak, ha úgy döntenének, vállalkozást kezdenek. Saját lábon megállni az életben nem könnyű, de nem is lehetetlen feladat – jelentette ki.

Ráduly Antal-Róbert bemutatott két olyan erdővidéki fiatalt, aki a Startup HUB révén jutott 25 ezer euró vissza nem térítendő támogatáshoz: Benkő-Soós Ágnes személyre szabott, egyedi hímzett termékeket készítő műhelybe, Bende Márk fogtechnikusi műhelybe fektette a pénzt.

Böjte Ferenc