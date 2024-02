„Nem tudom elfogadni, hogy azért vonják össze a különböző választásokat, mert túl sok van belőlük: aki bele akar szólni a település vagy az ország ügyeinek alakulásába, az valószínűleg el tud menni ötször is szavazni egy év alatt” – jelentette ki az elöljáró. Véleménye szerint az sem állja meg a helyét, hogy így olcsóbb lesz, hiszen az ötből legfeljebb háromra lehet szűkíteni a választási napokat, és ha kétféle szavazást szerveznek egyszerre, ahhoz kétrendbeli személyzet is kell, mert nem lehet egy csapattal lebonyolítani az egészet. A demokrácia pénzbe kerül – szögezte le Antal Árpád, aki azt sem tartja jó oknak, hogy az AUR előnytelen helyzetbe kerül, ha az EP-választások egyszerre lesznek az önkormányzatiakkal; meg kell győzni az embereket, hogy ne rájuk szavazzanak.

Az összevonás ugyanis veszélyes precedenst teremt: ha négy év múlva valakinek a politikai érdekei úgy kívánják, akkor ismét átszabhatják a rendszert, ahogy éppen akarják, és ez nem jó – figyelmeztetett Antal Árpád. Hozzátette: az RMDSZ-nek teljesen mindegy, hogy mikor lesznek a választások, akár holnap is felkészülten áll elébük, de itt nem erről van szó, hanem a demokratikus berendezkedés sérülékenységéről; ezért nem tartja helyesnek a választások összevonását, még akkor sem, ha esetleg az RMDSZ-nek is kedvező lenne.

A polgármester emlékeztetett arra, hogy 2004-ig is ötször voksoltunk Romániában egy-egy választási évben – kétfordulós volt az önkormányzati és az államelnök-választás is, ezek mellett pedig parlamenti választás is volt –, és ez nem okozott problémákat. Azóta hosszabbították meg öt évre az államfő mandátumait, így ezek húsz éven keresztül eltolódtak, de most ismét egybeesnek a parlamenti és az (időközben egyfordulóssá vált) önkormányzati választásokkal, az idén pedig a 2007-től bejött Európa-parlamenti választásokkal is. Egy normális demokráciában azonban az olcsóság és a választói fáradtság nem érv – ismételte meg Antal Árpád.

Az RMDSZ azon kezdeményezéséről, hogy az önkormányzati mandátumok is legyenek ötévesek, azt mondta: kizárólag önkormányzati szempontból nézve szerencsésebb, ha hosszabb időre lehet tervezni, vannak országok hétéves választási ciklusokkal is, politikai szempontból azonban vannak aggályai. Romániában 1992-től kezdve az önkormányzati választások a parlamentiek előfutárai voltak, ám ha ezeket is szétválasztják, még több évben kell az urnákhoz járulni. Régebb négyévenként szerveztek meg minden választást, ha azonban az önkormányzatok mandátumát is meghosszabbítják egy évvel, akkor 2028-ban lennének a parlamenti, 2029-ben pedig az önkormányzati, EP- és elnökválasztások is Romániában, ami nem biztos, hogy szerencsés lenne.