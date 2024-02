Tél végi takarítás Sepsiszentgyörgyön

Az Állomás, valamint a Csíki negyedből indulva egyszerre több csapat is dolgozik, főként a hajnaltól délelőttig tartó időszakban, hogy tevékenységükkel ne zavarják a forgalmat – számolt be tájékoztatójában a hulladékgazdálkodási társaság. Csapataik a tervek szerint március közepéig a megyeszékhely nagy részén elvégzik a tél végi takarítást. Kiemelten figyelnek a tömbházak körüli gangok, buszmegállók, közlekedési táblák megtisztítására, a hótalanítás alkalmával az úttestre szórt csúszásgátló összegyűjtésére. Fertőtlenítik továbbá a hulladékgyűjtőket is. Utóbbiak kapcsán arra kérik a megyeszékhelyieket, amennyiben azt tapasztalják, hogy a gyűjtőpontok környékén vagy a tárolókból kifolyt valamilyen folyadék, jelezzék azt a Tega Facebook-oldalán vagy a 0267 310 123-as telefonszámon. Máthé László, a Tega Rt. igazgatója jelezte, a tél végi takarítást később egy tavaszi is követi majd. (dvk)