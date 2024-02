Razzia Előpatak községben

Az akció során az egyenruhások nem csak közbiztonsági ellenőrzéseket végeztek, de a közutakon is jelen voltak, illetve lehetséges bűncselekmények után is vizsgálódtak. A hatóság közlése szerint 78 személyt igazoltattak, 21 járművet vizsgáltak át, illetve 10 esetben alkohol- és drogtesztet is elvégeztek. Négy vállalkozásnál is jártak, két-két kereskedelmi, illetve biztonsági egységnél, az ellenőrzés nyomán 1175 lej lefoglalását rendelték el. Négy fát szállító járművet is ellenőriztek, az eredmény közel 25 köbméter faanyag elkobzása, amelynek összértéke meghaladta a hétezer lejt. A különböző rendőrségi egységek több szabálysértést is észleltek, összesen 59 bírságot szabtak ki közel 50 ezer lej értékben. A legtöbb bírságot – 26-ot – az állatrendőrség munkatársai szabták ki nem megfelelő tartási körülmények miatt, illetve a gazdátlan ebek kezelése kapcsán, míg tíz pénzbüntetést a szabálytalanul közlekedők kaptak. A közúti ellenőrzések során egy gépkocsivezetői jogosítványt, illetve egy forgalmi engedélyt is bevontak. (ndi)