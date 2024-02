Sepsiszentgyörgy, Brassó, Kolozsvár és Bécs után Marosvásárhelyen is bemutatták a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete (SZMÚE) negyedik, tavaly év végén megjelent Kárpátországi szolgálat című könyvét, melyet Galbács Pál ötlete alapján Szekeres Attila és Sarány István szerkesztett. A kötet kapható a Háromszék lapterjesztő standjain.

A Bernády Házban tartott rendezvényen Bedő Zoltán, a SZMÚE elnöke, felelős kiadó köszöntötte az egybegyűlteket, Galbács Pál tiszteletbeli elnök, ötletgazda kiemelte, hogy a kollégák határon innen és túlról mind a négy kötet esetében önként, mindenféle javadalmazás nélkül vállalták a közreműködést, s már folyik az ötök könyvhöz való anyaggyűjtés.

Szekeres Attila ismertette a könyv szerkezetét, kiemelve: a kötet a Kárpát-medence történelmi egyházainak magyar főpásztoraival, illetve néhány jeles egyházi személyiséggel készült összesen húsz interjút tartalmaz. Erdélyen kívül megjelenik Magyarország, Szerbia, Szlovákia és Kárpátalja, sőt, Ausztráliában tevékenykedő református lelkész is vall munkájáról. Érdekessége az is, hogy a közismert történelmi egyházak mellett megjelenik a magyar görögkatolikus egyház képviselője is, hiszen Kárpátalján és Északkelet-Magyarországon jelentős e vallási közösség tagjainak száma. A beszélgetések központi gondolata egyházaink nemzetmegtartó ereje, munkája, hiszen elvilágiasodott mindennapjainkban ez a feladat jelentősen felértékelődött.

Meghívottként a helybeli interjúalany, Ötvös József nyugalmazott lelkipásztor, esperes, az Erdélyi Református Egyházkerület volt generális direktora osztotta meg gondolatait, kiemelve Szucher Ervin újságíró meglátását, miszerint a szórványban a református egyház vállalta fel a nemzetmegtartó szolgálatot.

Bedő Zoltán Kovács Gergely gyulafehérvári római katolikus érsekkel készített interjúját ismertette, kiemelve a főpásztor szavait: Márton Áront nem másolni, hanem követni kell. Szekeres Attila a Kovács Istvánnal, a Magyar Unitárius Egyház püspökével készített beszélgetéséből idézve hangsúlyozta, az a tény, hogy erdélyi és egyben magyar alapítású ez az egyház, egy még erőteljesebb kötődést és felelősséget jelent a szülőföld, a magyar kultúra, anyanyelv és a nemzet iránt.

A bemutatón népdalokkal közreműködött Ötvös Orsolya, hegedűn kísérte Bakos Barna, mindketten a Maros Művészegyüttes tagjai. (M. I.)