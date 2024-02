Egy egyedi telefontok különlegessé tesz téged! /X/

Mi az a tárgy, ami nagy valószínűséggel ott van minden embernél reggeltől estig? Bizony: a mobiltelefon. Ez az eszköz napjainkban elmaradhatatlan kiegészítő, és tudtunkon kívül is jellemez bennünket.

Hogy hatásosabb legyen a dizájn: készíttess rá egyedi telefontokot a Print Fashion oldalán található minták segítségével! Elmondjuk, miért jó ez!

A telefon és a telefontok

A mobil egy nélkülözhetetlen eszköz ma már: ebben tároljuk a fontos telefonszámokat, ezen keresztül tartjuk a kapcsolatot ismerőseinkkel. Ezen netezünk, ha bármilyen információra van szükségünk, azonnal a telefonhoz nyúlunk.

Tanuláshoz, munkavégzéshez is jó, de akár szórakozáshoz is: sok-sok játék letölthető a készülékre, amely kikapcsolódásként szolgálhat.

A telefonunk fényképezésre is tökéletes: meg tudjuk örökíteni vele életünk fontos eseményeit. Használhatjuk videócsetelésre, videózásra is a kamerának hála, de akár webináriumokon, meetingeken is részt vehetünk ennek a kis méretű készüléknek a segítségével.

Nem is tudjuk, de ott van a kezünkben az egész világ! Épp ezért fontos, hogy védjük! A kijelzőre üvegfóliát, a hátlapra telefontokot szokás tenni – így biztonságban van a készülék, ha leejtjük. A tok azonban lehet egyedi is: ehhez hoztunk pár ötletet.

Egyedi telefontok – fejezd ki a személyiséged!

Sokan ismerik a pólónyomtatási szolgáltatást, azonban jóval kevesebben tudják, hogy a feliratok, képek nemcsak erre a ruhadarabra kérhetők, hanem pulóverre, táskára, de még párnára is.

A Print Fashion oldalán még több lehetőség áll rendelkezésre: bögrére, hűtőmágnesre és igen, telefontokra is lehet tenni mintát.

Az utóbbi azért is jó ötlet, mert ezzel az egyszerű módszerrel kifejezhetjük egyéniségünket, kedvező áron kapunk egy olyan kiegészítőt, amelyet nap mint nap hordhatunk, láthatóvá tehetünk.

Akármit is szeretnénk megjeleníteni, biztosan megtaláljuk a fent említett oldalon a megfelelő grafikát. Kicsit nehéz is talán választani, hiszen nagy a kínálat, de a témák szerinti csoportosítás jó kiindulópont lehet.

Íme, néhány lehetőség:

* Mozi, film, sorozat

* Munka

* Hobbi

* Szórakozás

* Életmód

* Szeretet, szerelem

* Jármű

* Állat

Ha tehát egy cuki cicás képet tennél a tokra vagy egy menő, filmből való idézetet, van rá lehetőséged.

Mit kell tudni a tokokról?

Ezek a tokok fekete és fehér színben érhetők el, nézd meg, melyiken mutat jobban a minta. Attól nem kell tartanod, hogy nem lesz jó a tokméret vagy a forma a telefonodra, hiszen minden típushoz rendelhető ilyen védőburkolat: androidos és iOs-es készülékekhez is: a gombok és a csatlakozók könnyen hozzáférhetőek maradnak a pontos kivágásnak köszönhetően.

A telefontokok anyaga TPU szilikon, a hátlap pedig kemény, nagyon ellenállóvá téve a készüléket. A minta nem fog róluk lekopni a speciális eljárásnak köszönhetően.

Érdemes akár többféle változatot is rendelni – egyet a munkába járáshoz, egyet a szórakozáshoz, de akár az is jó ötlet, hogy a szerelmeddel közösen készíttessetek páros telefontokot. Nézz szét az oldalon, vizsgáld meg a lehetőségeket! (X)