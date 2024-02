Erdővidék Múzeuma a térség szolgálatában

Az adatok azt mutatják, az erdővidékiek és az ide érkező vendégek körében is népszerű a múzeum. Tavaly 4400-an lépték át valamilyen célból az intézmény kapuját: fele részük számára az állandó kiállításaik, azaz a 2008 nyarán a felsőrákosi külszíni szénfejtésben felfedezett masztodon, illetve a Homoki Gyula által festett ólomkatonák köré berendezett kiállítás volt vonzó, a többiek az intézmény egymást váltó tevékenységeire voltak kíváncsiak. Évente többször adnak otthont festészeti kiállításnak, fogadnak be tudományos előadásokat, tartanak húsvét- vagy karácsonyváró eseményeket. Barót első írásos említésének nyolcszázadik évfordulója alkalmával az önkormányzat által szervezett kilencnapos eseménysorozathoz is jelentősen hozza járulna Erdővidék Múzeuma.