Vörös szőnyeg és fényoszlopok: sziporkázó és elegáns hangulatú eseményen vették át a díjakat Sepsiszentgyörgy mindennapi hősei február 10-én a Legek gáláján a Tamási Áron Színházban. Az örömkönnyekkel és nevetéssel, őszinte és megható pillanatokkal átszőtt gálán 45 döntős lépett színpadra átvenni az elismerő oklevelet, virágcsokrot és emlékérmét. Kilenc ezüst színű boríték rejtette azoknak a nevét, akik a saját kategóriájukban a legtöbb közönségszavazatot kapták, ők a Best of Sepsi-trófeát vehették át az est folyamán: Cristina Dumitrescu (a Szent György pince munkatársa – eladók, vendéglátásban dolgozók kategóriája), Rozsondai András (futár – szolgáltatásokat nyújtó személyek), dr. Mild Edit (bőrgyógyász – egészségügyben dolgozók), Benkő Éva (hagyományőrző, a Guzsalyas Alapítvány alapítója – művészek és kreatív, kommunikációs szakemberek), Szőts Dániel Ernő (zenetanár – oktatók és nevelők), Préda Csaba (karateedző – sportolók és edzők), Péterfi Ágnes (unitárius lelkész – egyházi elöljárók, egyházközség aktív tagjai), Buna Hunor (mentős – a város biztonságáért dolgozók, vészhelyzetkezelők) és Igyártó Nándor (állatmentő – aktivisták, önkéntesek, szociális munkások).

Sepsiszentgyörgy Önkormányzata azért indította el 2023 őszén a Best of Sepsi kezdeményezést, hogy megismerje és díjazza azokat a mindennapi hősöket, akik munkájukat szívvel-lélekkel, odaadással, kedvességgel és segítőkészséggel, arcukon mosollyal végzik. A bestofsepsi.ro weboldalra érkező jelölések, majd az azt követő közönségszavazás után mindennapi hőseink most elismerésben részesültek, ez az esemény róluk szólt. A Best of Sepsi programot jó szándéktól vezérelve, hagyományteremtő szándékkal indítottuk, évente szeretnénk díjazni Sepsiszentgyörgy legjobbjait, mert bízunk benne, hogy a jó cselekedetek további jó cselekedetekre ösztönzik közösségünk tagjait, és így válik Sepsiszentgyörgy egyre jobb hellyé. A program sikerét jelzi az is, hogy más városok is átvették vagy készülnek átvenni a kezdeményezést.

A továbbiakban, kérjük, olvassa szeretettel Antal Árpád polgármester ünnepi beszédét, amely a gálán hangzott el:

Antal Árpád üzenete

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Meghatódva állok Önök előtt... A rövid méltatásokat olvasva elkezdtem számolni, hányszor hangzik el majd ma este az a szó, hogy kedves. Hányszor hangzik el, hogy segítőkész, hogy mosolya bearanyozza a napokat, hogy odaadó, gondoskodó és szakmája iránt nemcsak elkötelezett, hanem hivatásának, missziójának tekinti azt... Aztán már nem számoltam, csak meghatódva nyugtáztam, hogy mégiscsak az az egyik legnagyobb büszkesége egy embernek – egy közösségi vezetőnek mindenképp –, ha a nagy család, amelyben él, pontosan ilyen emberekből áll: kedves, odaadó, mosolygós és elkötelezett. Pontosan ettől, mindezektől az emberektől dobban úgy Sepsiszentgyörgy szíve, hogy azt egészen messziről érezni és hallani. Szoktam mondani, hogy ez a város, a mi városunk olyan, mint egy emberi test, és mi, mindnyájan egy-egy sejt vagyunk benne. Tőlünk tud ez a test járni, tőlünk tud énekelni, táncolni, írni és rajzolni, tőlünk szuszog, tőlünk, mindannyiunktól képes a bátorságra, sőt, harcra is, ha arra van szükség, tőlünk érzi ez a város, hogy szabad, és tőlünk tud boldog is lenni. Ebben az emberi testben mindenkinek van és rendkívül fontos a feladata: az önkormányzaté – mert az államra ritkán számíthatunk –, hogy felismerje, mire van szüksége a közösségnek, hogy elhárítsa az akadályokat és új utakat nyisson. Szeretünk és tudunk is építeni, de rég megértettük azt is, hogy minden beruházásnak akkor van csak értelme, ha Önöket szolgálja, ha az az Önök munkáját teszi gördülékenyebbé, arcukat mosolygósabbá. Hát úgy tűnik, és ezt nagy örömmel, őszinte büszkeséggel mondom: jól működik ez a test, a mi városunk, hiszen ma este van ahol, van akivel és bőven akad, akit ünnepelni:

Fotó: Codra Botond

Hát köszöntelek Téged, aki mosolyogva nyitsz ajtót a betegek előtt és gyógyírt nyújtasz panaszukra, Téged, aki a mentőautóban a kezüket fogod és mondod, ha félve is, hogy minden rendben lesz, hálával köszöntelek Téged, aki segítesz a bajban és ott is, ahol baj lehet, és Téged is, aki tanítasz, nevelsz, kitartásra sarkallsz, aki játszol, mert játszani mersz, köszöntelek Téged, aki muzsikálsz, táncolsz és nevettetsz, és Téged is, aki szebbé teszed az embereket!

Köszöntelek Téged, mert önmagad legjavát adod, ezáltal pedig városunk legjava vagy. Sepsiszentgyörgy tisztelettel köszöni, hogy vagy, hogy a miénk vagy, hogy itt vagy és itt itthon vagy. Kedves Barátaim! Szentgyörgyön a lét sohasem volt elviselhetetlenül könnyű, de kibírhatatlanul nehéz sem. Jó példa erre és egyre igazabb Kató Béla püspök úr gondolata, miszerint ha valaki ma Sepsiszentgyörgyön nem tud valamit magával kezdeni, akkor nagyon valószínű, hogy máshol sem tud. Rendkívül hálás vagyok, amiért olyan közösséget vezethetek, amelyben ilyen sokan tudják, mit kezdhetnek magukkal, sőt, azt is, hogy mit kezdjenek velünk!

Ha lehet egyetlen üzenetem számotokra, amit ma hazavisztek és továbbadtok, akkor az legyen ez: példát véve a ma esti díjazottjainktól, próbáljunk meg mindannyian mindennap úgy élni ebben a közösségben, ebben a testben, városunkban, hogy önmagunk legjavát adjuk.

Így jelenthet sepsiszentgyörgyinek lenni mindig minőséget!

Szívből gratulálok mindenkinek!

