Az érthetően jó hangulatú találkozón Magyari Margit – aki három hónapos kisbabáját csak rövid időre hagyta a család gondozására – elmondta: rendszeres újság­olvasó, s bár az internetes lapok sem idegenek számára, azért jó érzés kézbe venni egy nyomtatott újságot. Egyébként az átadáson is jelen lévő édesapja cégénél dolgozik, de most minden idejét a kicsinek szenteli, s ha a nyeremény feldolgozása után nem is tudja „megkínálni” a család legifjabb tagját, közvetve, hiszen szoptat, a baba is részesül a jó falatokból. A kismama azt is elárulta, hogy magyarózdi nagymamája révén a család rendszeresen hódolt a disznóvágás hagyományának. Szereti a természetközeli, hagyományos ételeket, amiben bizonyára az is szerepet játszik, hogy nyolcadikig waldorf-osztályba járt.

Muzsnai Dénes dálnoki nyugdíjas szabóként dolgozott a megyeszékhelyen, de a gazdálkodást soha nem hagyta abba. Igaz, manapság már nem éri meg, mondja, de azért évente egy disznót felnevelnek, s nem hiányzik a néhány juh és a majorság sem az udvarból. Az újságolvasás pedig olyan számára, mint a napi betevő, a portára már a Megyei Tükör is rendszeresen járt, így nem volt kérdés soha, hogy a Háromszéket is megrendeli. „Mi soha semmit nem nyertünk, most se nagyon számítottunk rá, ezért még nagyobb az öröm” – tette hozzá a felesége.

Amint múlt heti beszámolónkban és a Sepsi Rádióban élőben lezajlott sorshúzáson is elhangzott, farsangi nyereményjátékunkon közel ezerhétszáz előfizetőnk vett részt, vagyis csaknem minden harmadik olvasónk bízott abban, hogy elnyeri a partnereink által felajánlott kilencvenöt nyeremény egyikét. (Fer-)