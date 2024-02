Kétszáz bírság közúti szabálysértésért

A megyei rendőrség tegnapi beszámolója szerint az akció során 757 személyt igazoltattak, közel hatszáz gépkocsit ellenőriztek, illetve 192 szűrést is elvégeztek alkohol és más pszichoaktív anyagok jelenlétének kimutatására. Az ellenőrzés következtében 14 bűncselekményre derült fény, a felfedezett szabálytalanságokért pedig pénzbírságot szabtak ki, összesen 122 ezer lej értékben. Utóbbiak kapcsán a közlemény megjegyzi, a KRESZ előírásainak megsértése okán rendelték el a legtöbb bírságot, összesen 233 esetben. Ugyanakkor a rendőrök 18 gépkocsivezető jogosítványát is bevonták: három alkalommal a megszabott sebességhatár átlépése miatt, két esetben ittas vezetésért. Bevontak továbbá kilenc forgalmi engedélyt is. • Vasárnap kora reggel Sepsiszentgörgy központjában igazoltattak egy járművezetőt, akit a szolgálatos rendőrök alkoholszondába is fújattak. A mérőműszer 0,62 mg/l szesztartalmat mutatott ki az 58 éves férfi leheletében. A járművezetőt kórházba kísérték vérvételre, nevére bűnügyi vizsgálati iratcsomót nyitottak – közölte a Kovászna megyei rendőrség.