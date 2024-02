Ledarálják, elszállítják a gallyakat

Mint közölték, a tavaszi fametszés, kerttakarítás következtében összegyűlt gallyakat a vállalat ledarálja és elszállítja. A szolgáltatás egyelőre csak a megyeszékhelyen érhető el, az érdeklődők ez ügyben a 0267 310 123-as telefonszámon kérhetik a Tega Rt. munkatársainak segítségét. Arra kérik az érintetteket, hogy a feleslegessé vált gallyakat olyan helyre gyűjtsék össze, amelyet egy kisebb teherautó is megközelíthet. Máthé László igazgató jelezte, ha nem is egyszerre, az aprítás során keletkezett növényi hulladékot a társaság mindenképp elszállítja. Megjegyezte, arra kérik a lakókat, hogy csak abban az esetben igényeljék a szolgáltatást, amennyiben utólag nem tartanak igényt a felapírtott gallyakra. A köztisztasági társaság ugyanakkor emlékeztetett: a leveleket, ágakat azokról a településekről is begyűjtik munkatársaik, ahonnan a biológiailag lebomló hulladékot egyébként is elszállítják. Ennek feltétele, hogy az ügyfelek ne a szelektív hulladéknak fenntartott zsákba gyűjtsék össze a növényi hulladékot – hívta fel a figyelmet a Tega. (dvk)