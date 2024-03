Magyarország továbbra is kész a fellépésre a béke, a párbeszéd mellett, valamint a terrorizmus minden formája ellen – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tegnap New Yorkban, az ENSZ közgyűlésén.

A politikus hangsúlyozta, hogy olyan közép-európai államot képvisel, amelyik több mint két éve viseli a szomszédos Ukrajnában pusztító háború következményeit, miközben az Európai Unió külső határait is védi az erősödő illegális migrációval szemben, amely ördögi kört alkot a terrorizmussal. Kiemelte, hogy Magyarországot aggodalommal tölti el a közel-keleti helyzet, és minél tovább tart a konfliktus, annál nagyobb a kockázat. A kormány álláspontját ismertetve közölte, biztosítani kell, hogy többé ne történhessen az október 7-i izraeli terrortámadáshoz hasonló merénylet sehol a világon, senki ellen, és ehhez mindenképpen le kell győzni a Gázai övezetet uraló Hamaszt is. „Magyarország olyan ország, amely stratégiai partnere Izraelnek, viszont közben erős partnerséget és kapcsolatot ápol az arab országokkal is a régióban.”