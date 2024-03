A romániai díjugratósport legjava az elmúlt hétvégén ismét Prázsmáron gyűlt össze, ahol a 163 Plopi Lovasközpontban tartották meg a Winter Tour versenysorozat hetedik fordulóját. A népes mezőnyben két háromszéki csapat, a benedek-mezői Vadon Sport Klub és a kurtapataki Wolf Lovasklub is képviseltette magát, sportolóink pedig jó szokásukhoz híven most is remek teljesítménnyel rukkoltak elő és újfent bebizonyították, hogy megyénkben tényleg van létjogúsága a világ talán egyik legkedveltebb lovas sportágának.

A Vadon SK-tól Benkő Vince és lova, Varázs, Benkő Boróka és Avar, Toró Zenkő Anna és Hamu, valamint Keresztély Kamilla és Locky sikeres rajtengedélyvizsgán vannak túl, így ők is indulhatnak a hivatalos versenyeken. És ezt meg is tették. Az Elite Tour kategóriában (65–70 cm magas akadály) induló Benkő Vince, illetve a Locky nyergében versenyző Ștefania Ancu helyezés nélkül zárta a viadalt, Benkő Boróka a harmadik, Dan Alexandra és Zsámbék lova a negyedik, Toró Zenkő pedig a hetedik helyen fejezte be a megmérettetést. A csapat legjobb eredményét Szabó Anna Rebeka és Varázs szállította, Vip Tour kategóriában (95 cm magas akadály) mindenkit maga mögé utasítva az első helyen végzett. Ugyanebben a versenyszámban állt rajthoz a Kádár Barna által felkészített, a Wolf Lovasklubhoz tartozó Albu Petra és Vidame de Montflix, akik negyedikek lettek. A sepsiszentgyörgyi lovas a Vip Tour 90 centiméteres kategóriájában is érdekelt volt, ahol hibátlan pályát teljesített. Az Elite Tour 60 centiméteres próbáján Ilyés Fanni Vidame de Montflix hátán a harmadik volt, Molnos Boglárka és Mirela, illetve Bicsok Anett és Onix hibátlan pályát futott, míg a 65 cm magas akadályokat ugrató Szakács Eszter és Maffia, valamint Bicsok Anett hibapont nélkül tudta le a pályát. Mindannyiuknak gratulálunk és bizakodunk a remek folytatásban. (tibodi)