A márciusi ifjak példáját követve, idén négy választás előtt állva ki kell mondani: ez most a cselekvés és az összefogás ideje, ami oda vezethet, hogy győznek a magyarok – jelentette ki Nacsa Lőrinc pénteken Kolozsváron.

A Fidesz–KDNP-frakció országgyűlési képviselője a Kolozsvár főterén tartott ünnepségen megtisztelőnek nevezte, hogy Mátyás király szobra mellett, a Szent Mihály-templom árnyékában ünnepelheti a szabadság napját a kolozsvári magyarsággal. Beszédében felidézte: a márciusi ifjak példát mutattak összefogásból, önfeláldozásból és hűségből, és ebből ma is bátorságot lehet meríteni. Mert „kihívás van bőven” – mondta, majd az idei magyarországi és romániai választásokra utalva többször is kijelentette: „Győzni kell!”

Kifejtette: a tapasztalat azt mutatja, a magyarság akkor tud fejlődni, előrelépni, jószomszédi viszonyokat kiépíteni, amikor maga dönthet sorsáról. Mert ha nincs ott a döntéshozó fórumon, ugyanúgy dönteni fognak róla, csak nélküle – mutatott rá. Aláhúzta: ezért a magyarság képviselőinek Brüsszelben, Budapesten, Bukarestben és Kolozsváron is ott kell lenniük. „Győzni kell, hogy megőrizzük a nemzetegyesítés eredményeit, az értékeinket, a szemmel látható fejlődést, a javuló és fontos román–magyar viszonyt” – fogalmazott

Oláh Emese, Kolozsvár alpolgármestere rámutatott: míg ilyenkor arról beszélünk, mit jelent a szabadság, testvériség, egyenlőség, az erdélyi magyarok többszörös kisebbségben ezeknek a fogalmaknak a teljes hiányát élték meg. Az elmúlt évszázadok alatt megtanulták, hogy a szabadságot ki kell vívni, a jogaikért meg kell küzdeni – mondta. „Óvni és védeni a kiharcolt jogokat. Mindent megtenni annak érdekében, hogy az elnyert jogok soha többé ne csorbuljanak, bármilyen veszély, bármilyen önkényes hatalom árnyékolja is be őket” – fogalmazott. Hangsúlyozta: az erdélyi magyar ember kötelessége megállni a helyét a végeken, megőrizni azt, amit az elmúlt bő három évtizedben kiharcolt.

Tasnádi István Szilárd, Kolozs megye alprefektusa Marcel Ciolacu román kormányfő üzenetét tolmácsolta, majd személyes élményként gyerekkora nemzeti ünnepeit idézte fel. Szabó-Csorba Zsuzsanna Emese a Kolozs Megyei Ifjúsági Fórum (KIFOR) képviseletében az ifjúság üzenetét adta át, emlékeztetve: az ifjúság volt és lesz a változás hajtóereje, a társadalom újítója.

Kolozsváron idén jóval több magyar vett részt a főtéri ünnepségen, mint a korábbi években. Ezt felvonulás és a Szent Mihály-templomban tartott ökumenikus istentisztelet előzte meg, melyen a magyar történelmi egyházak elöljárói kértek áldást és békét a magyarságnak, és Orbán Viktor kormányfő üzenetét is felolvasták. Március 15-én idén először ünnepi dekorációt kapott a belvárosi Deák Ferenc (Eroilor) utca, melyen az ünnepi menet is áthaladt, és a Bem József tábornok egykori szálláshelyén lévő emléktáblát is megkoszorúzták.