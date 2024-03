Következő írásunk

Az elmúlt években folyamatosan nőtt azoknak a sepsiszentgyörgyieknek a száma, akik igénybe veszik a közszállítást, előnyösebbnek tekintik, mint a személyautóval való közlekedést, ezzel párhuzamosan pedig a szolgáltatás minőségét, hatékonyságát, környezetkímélő jellegét számottevően javító beruházásokat is sikerült útjukra indítani. Egyebek mellett elektromos buszok vásárlása, megállók korszerűsítése, e-ticketing rendszer bevezetése, integrált forgalomirányítás üzembe helyezése zajlik jelenleg is. Az új eszközök birtokában a város közszállítási vállalatának, a Multi-Trans Rt.-nek a szolgáltatás bővítésére is lehetősége nyílik. A jelenlegi állásról, fejlesztésekről, tervekről, további elképzelésekről Tittesz Zoltánnal, a vállalat vezérigazgatójával beszélgettünk.