Az elmúlt években folyamatosan nőtt azoknak a sepsiszentgyörgyieknek a száma, akik igénybe veszik a közszállítást, előnyösebbnek tekintik, mint a személyautóval való közlekedést, ezzel párhuzamosan pedig a szolgáltatás minőségét, hatékonyságát, környezetkímélő jellegét számottevően javító beruházásokat is sikerült útjukra indítani. Egyebek mellett elektromos buszok vásárlása, megállók korszerűsítése, e-ticketing rendszer bevezetése, integrált forgalomirányítás üzembe helyezése zajlik jelenleg is. Az új eszközök birtokában a város közszállítási vállalatának, a Multi-Trans Rt.-nek a szolgáltatás bővítésére is lehetősége nyílik. A jelenlegi állásról, fejlesztésekről, tervekről, további elképzelésekről Tittesz Zoltánnal, a vállalat vezérigazgatójával beszélgettünk.

Kihasználták a külső forrásokat

Hosszabb ideig nem volt lehetőség komolyabb fejlesztésekre, mivel a közszállítási beruházások általában hatalmas anyagi megterhelést jelentenek, és önerőből nem lehetett volna olyan eredményeket elérni, melyek leg­alább középtávon érdemben javították volna a szolgáltatás minőségét – mondta el Tittesz Zoltán. A vezérigazgató szerint például újabb városi járatok indítására egyszerűen azért nem volt lehetőség korábban, mert nem voltak eszközeik, azaz járműveik. Annak pedig, hogy újabb járműveket vásároljanak, önerőből nem igazán volt értelme, amikor uniós források álltak a rendelkezésre, ezért ezeket a beruházásokat elhalasztották, amíg sikerrel pályázott a helyi önkormányzat.

A buszok ára elég magas, így nem is volt kérdés, hogy érdemes kihasználni a külső pénzügyi forrásokat. Az integrált városi mobilitási tervbe az önkormányzat belefoglalta a közszállítás korszerűsítését is, ami tizenkét elektromos autóbusz vásárlását is jelentette, de elektronikus jegyváltási és integrált forgalomirányítási rendszerek üzembe helyezésére is sor került. Emellett több infrastrukturális beruházás is a projekt része, így a buszmegállók korszerűsítése, digitális kijelzőkkel való ellátása, jegyautomaták kihelyezése, a Gólya utcai végállomás kiépítése, egy terminál kialakítása a Păiuș David út és a Kis utca kereszteződésénél, valamint több, a járatok által használt jelentősebb utca felújítása.

Az egész rendszernek működnie kell

A buszok már tavaly megérkeztek, a tizenkettőből egyelőre ötöt tudnak működtetni, mivel még nem készült el a vállalat új székhelye, ahová a töltők is kerülnek, illetve a Gólya utcai végállomás, ahol gyorstöltők kapnak majd helyet – részletezte Tittesz Zoltán. Jelenleg három ideiglenesen felszerelt töltő áll rendelkezésre az átmeneti telephelyen – amelyet az ipari parktól bérelt csarnoknál alakítottak ki. Ahogy az említett beruházások lezárulnak, a hátralévő hét buszt is be tudják üzemelni.

Az elektromos meghajtású buszok ugyanakkor nem lesznek elegendőek, hogy lefedjék a meglévő útvonalakat, illetve azokat a további járatokat, amelyeket a közeljövőben el szeretnének indítani. Mire az elektromos buszok megérkeztek volna, a régi járműveik egy része már olyan állapotba került, hogy csak nagy nehézségek árán tudták üzemképesen tartani. Az öt elektromos busz elindításával a legrosszabbakat kiiktatták. A régi állományból nyolcat a későbbiekben is használnak, így összesen húsz jármű közlekedik majd Sepsiszentgyörgyön.



Több járat lesz

Hosszabb ideje szerepel a sepsiszentgyörgyi önkormányzat és a vállalat tervei között, hogy a jelenleginél nagyobb mértékben lefedjék a várost. Az új közszállítási rendszer beüzemelését követően a meglévő járatokon kívül – amelyek egy része kisebb változtatásokkal fennmarad – újabbakat is bevezetnek azokban a városrészekben, melyek eddig nem voltak lefedve. Ilyen a Régi Szemerja, a Lenin negyedként közismert városrész, ahol nagyon sokan élnek, illetve részben a Stadion utcai sportkomplexum mögötti rész, ahol egy új lakónegyed jött létre az elmúlt években.

Az új járatokkal igyekeznek lefedni a város minden részét oly módon, hogy pár kivétellel 600–700 méteren belül legyen elérhető buszmegálló mindenhol. A járatok kialakításánál ugyanakkor azt is szem előtt kell tartani, hogy vannak utcák, ahol autóbuszok nem tudnak közlekedni.

Hogy az új járatok mikor indulnak, pontosan nem tudják megmondani. Reményeik szerint nyár végéig az építkezések lezárulhatnak (a szépmezői székhely, a buszmegállók, jegyautomaták és a végállomás), és mind a 12 elektromos buszt sikerül beüzemelni, ám a járatbővítésekre akkor kerühet sor, ha a teljes rendszer működőképessé válik.

Még ismerkednek az új járművekkel

Mivel az elektromos buszok nemrég érkeztek, még korai lenne véleményezni, hogy a működtetést tekintve hosszú távon mik lesznek a dízel- és az elektromos buszok közti különbségek.

Az leszögezhető már most, hogy az új elektromos autóbuszoknak rengeteg előnyük van a meglévő dízelekhez képest. A legnagyobb előnyük, hogy vadonatúj járművek. Megjelenés, kényelem, biztonság és karbantartás szempontjából is teljesen másak, kevésbé költségigényesek, mint a régebbiek, felszereltségük tekintetében messze felülmúljak azokat, ugyanakkor környezetkímélőek. Hátrányuk, hogy a téli időszakban sokkal kevesebb kilométert lehet megtenni egy töltéssel, a hatótávolságuk csökken, mivel a fűtés rengeteg energiát igényel. Utóbbi kapcsán Tittesz Zoltán leszögezte azt is, hogy a megyeszékhely által vásárolt járművek kizárólag elektromos energiát használnak, környezetkímélőek, nem igaz a közösségi médiában elterjedt híresztelés, miszerint a buszok fűtését hagyományos üzemanyaggal oldják meg.

Sokan kérdezik, hogy mennyire hatékonyak ezek a járművek, erre nehéz válaszolni, mivel a hatótáv nagyban függ az időjárástól. Télen, -10–15 fokban a fűtésre az akkumulátorok által biztosított energia mintegy felét elhasználják, ez nagyon sokat levesz a hatótávból. A teljesítmény tavasszal a legoptimálisabb, ilyenkor sem fűtés, sem hűtés nincs (az akkumulátoroknak saját hűtésigényük van, ami szintén az eltárolt energiát használja fel). Nyilván más tényezők is hozzájárulnak, hogy mennyit bírnak menni egy töltéssel, így a motor teljesítménye, az akkumulátorok tárolási kapacitása, az utasok száma, a forgalom; csúcsidőszakban nyilván többet fogyasztanak. Az eddigi tapasztalatok alapján egy töltéssel 100 és 250 kilométer közötti távot tudnak megtenni az új elektromos autóbuszok, figyelembe véve a korábban említetteket. Noha még ők is most tesztelik a járművek bíróképességét, de az már látszik, hogy a város méretéhez, a vonalakhoz viszonyítva jól terveztek, hatékonyan ki tudják használni az új buszokat.

Elkerülhetetlen volt a drágítás

Az elmúlt években szépen nőtt a járatok kihasználtsága, pontos utasszámot nem tudnak, mivel a jegyet váltók esetében nem tudni, ki hányszor vásárol, azaz több jegy egy vagy több utast is jelenthet. Ezért, akárcsak az országban mindenhol, az utazások számát tekintik mérvadónak a kihasználtság szempontjából. Ez a mutató tavaly a 2021-es 1,62 millióhoz képest megközelítőleg 1,9 millió volt.

Úgy látják, hogy lassan, de az emberek kezdik megérteni, hogy jobban megéri a közszállítást használni, mint saját autóval járni mindennap munkába. Egyrészt olcsóbb, másrészt közismert, hogy Sepsiszentgyörgyön komoly gondot jelent a parkolás, illetve ezért is fizetni kell.

Tittesz Zoltán ugyanakkor kitért arra is, hogy meglepetésére a lakók egy része felháborodva fogadta, hogy árat emeltek a múlt év végén. Tizenegy évig nem módosították az árakat, miközben minden drágult, a szolgáltatások, az üzemanyag, emelkedett az alkalmazottak bére. Valamilyen szinten a városlakóknak is hozzá kell járulniuk a költségekhez, így a közszállításban sem lehet a végtelenségig tartani ugyanazokat az árakat. A vállalat kiadásai is annyira elszaladtak 11 év alatt, hogy legkevesebb kétszeres díjakkal kellene dolgozniuk. Ennek is tudható be, hogy a saját bevételeik (jegyek és bérletek értékesítéséből befolyó összegek) csak közel harminc százalékát teszik ki a működtetéshez szükséges költségeknek. Végeztek egy elemzést, miszerint a hasonló méretű városokban, mint Sepsiszentgyörgy, pár kivétellel 2,5 és 3 lej közöttiek a jegyárak.

A minőségre is odafigyelnek

Az utóbbi időben nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a járatok pontosak legyenek, ezt gyakran a forgalmi dugók vagy a városban zajló építkezések miatti útlezárások is befolyásolták. Sokat fejlődtek ezen a téren, erre utal az is, hogy megnőtt az utaslétszám.

A tisztaságra, a körülményekre is odafigyeltek, de a nagyon régi járműveket már nem lehet olyan szintre hozni, hogy az mindenkinek megfeleljen, ezeket most kivonják a forgalomból.

Minden járművet műholdas helymeghatározó (GPS) eszközökkel, illetve kamerákkal szereltek fel, ezek a sofőröknek is segítenek, és ha konfliktushelyzet adódik – volt rá példa, hogy az utasok viselkedtek rondán, vagy a vezetőre volt panasz –, könnyebb rendezni. A sofőrökkel kapcsolatos panaszok száma is jelentős mértékben csökkent, mindkét fél fegyelmezettebb lett, ugyanakkor a blattolók száma is megcsappant ezen intézkedések hatására.

Közszolgáltatás és szociális háttér

Tittesz Zoltán arra is felhívta a figyelmet, hogy a közszállítás sehol a világon nem profitorientált tevékenység, és nem kizárólag a saját bevételekből működik, nem is ez a cél. Ezeknek a szolgáltatásoknak van egy szociális jellege, ezért létezik a díjmentesség, illetve a kedvezmény több utaskategória számára, melyeket vagy az állam, vagy az önkormányzat szab meg, annak függvényében, hogy éppen melyik csoporton szándékoznak segíteni.

Esetükben a két nagy csoport a diákok és a nyugdíjasok. A diákok országos rendelkezések alapján ingyenességet élveznek, míg a nyugdíjasoknál Sepsiszentgyörgyön egy úgymond sávos rendszert vezettek be. Akiknek a juttatása nem éri el a havi 1450 lejt, azok ingyenesen utazhatnak a közszállítási vállalat járműveivel, 1450 és 2000 lej közötti járandóság esetében pedig ötvenszázalékos a kedvezmény. Jó pár évvel ezelőtt még létezett az a szabály, hogy minden 65 év feletti személy ingyen utazzon, és jogosultságát a személyi felmutatásával igazolja, ám ez a rendszer nem volt fenntartható. Nehézkesen működött, illetve ellenérvként ott volt, hogy jövedelmi szempontból is hatalmas különbség van nyugdíjas és nyugdíjas között. Egy magas járandósággal bíró ember esetében nem biztos, hogy indokolt az ingyenesség, míg az alacsony jövedelműeknek ez valós segítség.

Az infrastruktúra is megújul

A szépmezői ipari park területéből kiszakított parcellán épülő új székhely, telephely munkálatai elég jól haladnak, de bőven van még tennivaló. Az épületben az adminisztratív részen kívül a garázsok, szerviz, mosó is helyet kap, emellett mind a tizenkét busznak külön töltője lesz, az éjszakai töltés itt zajlik majd.

A Gólya utcai, szintén építés alatt álló, várhatóan nyáron elkészülő végállomáson négy nagyobb teljesítményű töltő áll majd rendelkezésre, amelyeket arra használnak, hogy „rátöltsenek” a buszokra, így nem kell minden esetben visszatérniük a szépmezői telepre. Ezzel megoldható, hogy a két váltást (reggeltől estig) főképp a nyári időszakban végig tudják vinni, nem kell hosszabban rostokolniuk a telepen a töltés végett.

Ami a Păiuș David út és a Kis utca kereszteződésénél tervezett terminált illeti, ahol a településközi buszjáratok és a városi közszállítás járatai úgymond találkoztak volna, Tittesz Zoltán elmondta, hogy az eredeti pályázatban ennek a megépítése is szerepelt. Időközben a város megvásárolta a régi buszpályaudvart a vasútállomás közelében, ezt most a Multi-Trans működteti, és a logika azt diktálta, hogy inkább ide érkezzenek be a településközi járatok, mivel sokkal jobb helyen található, már csak a vasútállomás közelsége miatt is. A Păiuș David útra tervezett terminál építését utólag már nem lehetett kivenni a beruházási csomagból, mivel uniós finanszírozásról van szó, így az elkészül, és hosszú távon úgy gondolkodnak, hogy ez azoknak a településközi, távolsági járatoknak lesz a végállomása, melyek például Brassó irányából jönnek, míg a többi a régi buszpályaudvarra fut be majd.

Amint arról már beszámoltunk, a megújult közszállítási rendszer beindítása után az önkormányzatnak az a szándéka, hogy a távolsági, településközi járatok esetében csak ezen végállomásokig engedélyezze a behajtást a városba.

A régi buszpályaudvart illetően az önkormányzat keresi a forrásokat, az egyértelmű, hogy korszerűsíteni kell. Abban is gondolkodnak, hogy oda is elektromos töltőket telepítenek idővel, melyek a metropoliszövezetet kiszolgáló majdani elektromos buszoknak biztosítanák a működéshez szükséges energetikai infrastruktúrát. Hamarosan kiírásra kerül egy újabb pályázat, ennek keretében az önkormányzat 12 újabb autóbusz megvásárlását tervezi, ezek a metropoliszövezetet szolgálnák ki a továbbiakban..

Jegyautomaták, okosmegállók

Szintén az infrastruktúra-fejlesztés része a tizenöt jegyautomata, melyeket a város különböző pontjain helyeznek el úgy, hogy mindenkinek aránylag közel legyenek.

Emellett majdnem hatvan, okoskijelzőkkel ellátott buszmegállót alakítanak ki, egy részük nagyobb, födött lesz. Nem mindenhol, mert van, ahol nem lehet födött megállót építeni, nincs elég hely, máshol pedig a tulajdonviszonyok nem engedik. A megállók építése lassabban halad, mivel mindenik esetében külön engedély kell, például az áramszolgáltatótól, emellett a járdákat is meg kell helyenként bontani. Már elkezdődött ez a munka, remélhetőleg nyár elejére meghatározó részük elkészül.

Következik a jegyrendszer, a kijelzők hálózatának egybehangolása, ez csak egységben működik jól és hatékonyan, nem lehet csak az egyik összetevőt elindítani.

Alaposan meg kell tervezni

A városi közszállítási rendszer korszerűsítése és teljes megújulása mellett a következő nagy kihívás, ami a vállalat előtt áll, a Sepsiszentgyörgy és a tágabb értelemben vett vonzáskörzetébe tartozó községek (Réty, Uzon, Kökös, Illyefalva, Árkos, Sepsikőröspatak, Gidófalva, Sepsibodok, Málnás, Mikóújfalu, Sepsibükszád és Maksa) által közösen elképzelt kistérségi közszállítási hálózat, melynek működtetése a tervek szerint a Multi-Transra hárul majd. Ennek érdekében nemrég jött létre a Transport Metropolitan Sepsi Egyesület.

Tittesz Zoltán ennek kapcsán elmondta, hogy ez egy hosszabb folyamat, az első lépés már megtörtént, tizenkét elektromos autóbusz beszerzése már folyamatban van, de ennél jóval többre lesz szükség, illetve a teljes rendszer kiépítése is időigényes. A járművek beszerzésével párhuzamosan ugyanis egyebek mellett azt is tisztázni kell, milyen gyakorisággal közlekedjenek ezek a buszok, mekkora a reális igény, mert a közszállítás működtetése elég nagy anyagi terhet fog jelenti a községek, falvak önkormányzatainak. Jelenleg egy kilométer megtétele 13–14 lej körüli összegbe kerül, és nem mindegy, mekkora távokat tesznek meg és milyen kihasználtsággal. Alaposan át kell gondolni, hogy hatékony és hasznos is legyen, megfelelően kiszolgálja az utazóközönséget, ugyanakkor feleslegesen ne járjanak a buszok, és az önkormányzatok ne olyan összegeket költsenek el erre, amit más beruházásokra hasznosabb lett volna felhasználni.

Megcsappant az érdeklődés

Tittesz Zoltán szerint egyre nehezebb munkaerőt találni, nem csak buszsofőröket, hanem kiszolgálót és irodai alkalmazottat is. Komoly akadály, hogy országosan korlátozták az alkalmazást a közszférában, reménykednek, hogy ezt hamarosan feloldják.

Azt tapasztalják ugyanakkor, hogy az állásokra jelentkezők száma megcsappant, pedig a fizetések nem rosszak, az autóbusz-vezetők jóval a nettó átlagjövedelem feletti keresetet vihetnek haza. Emberekre márpedig szükségük lesz, hiszen a metropoliszövezetbeli közszállítás beindultával több buszsofőrt kell majd foglalkoztatniuk, illetve az új városi járatokra is kellenek újabb vezetők. Jelenleg a vállalat a meglévő járművezetői létszámmal le tudja fedni a közszállítási programot.