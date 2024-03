Harc a varjakkal – esélytelennek tűnik

Sok reményt még maguk a daru mellett dolgozó munkások sem fűznek tevékenységükhöz. Elmondásuk szerint a költési időszak előtt leszedett fészkeket azonnal újrarakják a madarak. „Hihetetlen, ami történik. A kollégámmal levertünk és leszedtünk pár fészket, a madarak pillanatok alatt visszarakták. Mintha kalákáztak volna. Leszedtük a fészket, azonnal több madár jelent meg, és visszaépíttették” – mondta a kézdivásárhelyi városháza terepen dolgozó alkalmazottja. A madarak drótokkal is erősítik a fészkeket, nagyon nehéz eltávolítani azokat, ugyanakkor amiatt is gondjaik adódnak, mert a lakosság egy része fairtással gyanúsítja őket. „Nem vágjuk a fákat. Próbáljuk a parkot emberbaráttá tenni, s minket szidalmaznak” – állapította meg keserűen. A kézdivásárhelyi városháza eddig többféle módon próbálta eltávolítani a nagy zajt keltő madarakat: butángázzal robbantottak, visszanyesték a fákat, ahol lehetett, lézerfénnyel is riasztották őket.