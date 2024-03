Újjáépítik a tűzkárosultak otthonát

Közösségi összefogással építenek új otthont Illyefalván a Nyilas családnak, miután házukat, illetve istállójukat, állataikat a március 8-án portájukon kiütött tűz megsemmisítette. A tűzkárosult család megsegítésére az önkormányzat már a történtek napján gyűjtést hirdetett, adományoztak a község lakói és felajánlások érkeztek a református egyház számlájára, illetve több háromszéki vállalkozó is felajánlotta támogatását, hogy a család mielőbb beköltözhessen új otthonába. Kedden már kiöntötték a ház alapját és a szükséges faanyag is megérkezett.

Fodor Imre polgármester lapunknak úgy értékelte, a közösségi összefogás erejének, az emberek szociális érzékenységének szép példája, hogy a történtek után két héttel már nekifoghattak az új ház elkészítésének. Miután meghirdették az adománygyűjtést, megszervezték a munkát, nekiláttak a lángok által érintett terep megtisztításának, elszállították az elszenesedett maradványokat, elhullott állatokat. Az új épület tervei Ördög Csaba és Varga Zselyke közreműködésével készültek el, az Instal All cég a vasazatokat, a Viastein a téglát biztosítja, a faanyagot pedig a Trio Impex vállalta, a betont a PPC szállítja. A ház alapját egy aldobolyi csapat öntötte be, zabolai ácsok pedig a tető elkészítését vállalták fel, a nyílászárókat egy helyi vállalkozó, Pulugor Szilamér gyártja majd – sorolta érdeklődésünkre a községvezető. Megjegyezte, hogy magánszemélyektől is jelentős anyagi felajánlás érkezett, és akadt, aki a közelgő ünnepre gondolva élelmiszercsomaggal segíti a családot.

Mint arról lapunkban korábban beszámoltunk, a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség csapatait március 8-án délben riasztották Illyefalváról, miután kigyulladt a Nyilas család lakóháza, valamint két szomszédos melléképület. A tűzoltóknak több mint négyórás küzdelem nyomán sikerült eloltaniuk a lángokat.

Akik anyagiakkal támogatnák a családot, azok a továbbiakban is megtehetik, adományokat a református egyház számláján fogadnak: RO81 BRDE 150S V014 2877 1500.