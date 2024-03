Szemétgyűjtés Bacon községben

Közel száz ember dolgozik hétről hétre Bacon község tisztán tartása érdekében. Hétfőn és kedden járják be a települést a közmunkások a mikóújfalusi sorompótól Nagybacon felé, egészen Magyarhermányig és Bibarcfalváig.

A szemétgyűjtést a Nagybaconi Polgármesteri Hivatal szervezi már évek óta, s négy felügyelő is részt vesz, hogy a munkát megfelelően végezzék. Csak az utak mentén 14–18 zsák szemetet szednek össze. A felügyelők szerint a legtöbb szemetet Magyarhermány környékéről gyűjtik, és mint mondják, a takarítás után már másnap annyira szemetes ismét a térség, mintha ott sem jártak volna. Tavasszal leginkább a patakok medrére figyelnek, itt szokott rendre több hulladék összegyűlni. Mindemellett Nagybaconban negyedévente temetőtakarítást is szerveznek a helyiek. A szemétgyűjtési akciót Facebookon is meghirdették, ahol rengetegen visszajeleztek, hogy csatlakoznának, segítve az életterük szebbé tételét. (b. t.)