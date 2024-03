SZENT JÓZSEF-TEMPLOM. Ma és szombaton is van 9 órától program a belvárosi templomban. Ma 18 órától, nagyszombaton 20 órától kezdődnek a szertartások. Nagyszombaton a templom egész nap nyitva lesz, hogy aki a szent sírnál szeretne imádkozni, elcsendesedni, megtehesse. Húsvétvasárnap a közös ételszentelés miatt nem lesz 8 órakor szentmise. Aznap délelőtt csak 10 és 12 órakor lesznek szentmisék, amelyeket élőben közvetítenek.

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi Gyár utcai templomban ma a Jézus szenvedésére és halálára emlékező liturgia 18 órától, nagyszombaton húsvét vigíliája 20 órától kezdődik. Az altemplomban ma 22 órától kezdődik a nagyböjti virrasztás, amelyet a Mária Rádió élőben közvetít. Vasárnap a szentmisék időpontjai: 9, 11 és 18 óra.

ÖNSEGÍTŐ CSOPORT. Szombaton 10.30–12 óráig Kurta Fruzsina pszichológus a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház melléképületében az Elengedéseink önleltáros nyitott csoportba várja az érdeklődőket.

KÖZÖS ÉTELSZENTELÉS A FŐTÉREN. A MERT Egyesület folytatja a hagyományt, és idén is megszervezi az ételszentelést Sepsiszentgyörgy központjában a város katolikus plébániáival. Mindenkit várnak szeretettel húsvétvasárnap 7.30-tól, vallástól függetlenül.

Következő lapszámunk a húsvéti ünnepek után, április 3-án, ­szerdán jelenik meg.

Óraátállítás: kezdődik a nyári időszámítás

A nyári időszámítás kezdete március 31. Húsvétvasárnap hajnali 2 óráról 3 órára állnak át automatikusan a digitális órák. Az analóg készülékeket szombaton lefekvés előtt egy órával előbbre kell állítani. A nyári időszámítás október 27-ig lesz érvényben.

Zene

NAGYPÉNTEKI ZENÉS ÁHÍTAT a sepsiszentgyörgyi Gyöngy­virág utcai református templomban: Giovanni Croce szenvedéstörténetről írt műveiből a Pro Musica Kamarakórus tart koncertet ma 18 órától. Szeretettel várnak minden érdeklődőt.

HÚSVÉTI KONCERT. Vasárnap a sepsiszentgyörgyi vártemp­lomban 18 órától húsvéti koncertre kerül sor, amelyen mezőségi népdalok csendülnek fel szakrális szöveggel a vártemplomi vegyes kar, a presbiteri kórus, valamint helyi zenészek és énekesek előadásában. Közreműködik Kolcsár József színművész. A belépés ingyenes.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi mai műsorán: 16.30-tól Kung Fu Panda 4. (magyarul beszélő), 17 órától Legeslegjobb szülinap (románul beszélő), 18.15-től Bob Marley: One love (magyarul beszélő), 18.30-tól Ennél csak jobb jöhet (román feliratos), 20.15-től Egy zuhanás anatómiája (magyar feliratos), 21 órától Szeplőtlen (magyarul beszélő); szombaton: 11 órától Legeslegjobb szülinap (magyarul beszélő), 11.15-től Kung Fu Panda 4. (románul beszélő), 16 órától Most vagy soha! (magyar történelmi akciókalandfilm), 16 órától Artúr, a király (magyarul beszélő), 18 órától Godzilla x Kong: Az Új Birodalom (román feliratos), 18.30-tól A megoldások könyve (román feliratos), 20.15-től Dűne: Második rész (román feliratos), 20.30-tól Semmelweis (magyar életrajzi filmdráma); vasárnap zárva; kedden: 16.30-tól Belu – A legbátrabb bálna (magyarul beszélő), 16.45-től Kung Fu Panda 4. (románul beszélő), 18.15-től Most vagy soha! (magyar történelmi akció­kalandfilm), 18.30-tól Az Adamanton (román feliratos), 20.30-tól Semmelweis (magyar életrajzi film), 20.45-től Én vagyok a kapitány (román feliratos).

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának élő adásai a mariaradio.ro honlapon érhetőek el. Jövő héten a 18 órától kezdődő szentmiséket a sepsiszentgyörgyi Szent József-templomból közvetítik.

ÖNKÉNTESTALÁLKOZÓK. A Mária Rádió április 4-én, csütörtökön 11 órától a sepsiszentgyörgyi stúdióban, 13.30-tól pedig Kézdivásárhelyen a Boldog Özséb-plébánián várja önkénteseit és hallgatóit egy kötetlen együttlétre, beszélgetésre. Az áprilisi találkozókon részt vesz a rádió műsorigazgatója, Karácson Tibor atya, aki meglepetésvendégeket is visz magával.

Tortoma Önképzőkör

Április 2-án, kedden 19 órától a Baróti Művelődési Ház Bodosi Dániel-termében Jeles sportolóink emlékének ápolása Erdővidéken – Baróti Lajos, dr. Bodosi Mihály és Derzsi Ede címmel tartanak kerekasztal-beszélgetést. Meghívottak: Benkő Levente újságíró, történész és Killyéni András sporttörténész, a Magyar Olimpiai Akadémia tanácsának tagja (Kolozsvár). Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Röviden

TOJÁSÍRÁS ÉJSZAKÁJA. A Míves Házban, a Guzsalyas Alapítvány székhelyén nagyheti tojásírás zajlik ma 10–3 óráig. A tojásírás éjszakáján zenél a Folker Együttes. Kérik a résztvevőket, vigyenek főtt vagy kifújt tojást. Érdeklődni a 0745 039 168-as és a 0743 708 235-ös telefonon.

KÖNYVTÁRI PROGRAM. A húsvéti ünnepekre való tekintettel a sepsiszentgyörgyi megyei könyvtár péntektől hétfőig zárva tart. Keddtől várják újra olvasóikat.

ÜNNEPI PROGRAM. A Székely Nemzeti Múzeum 31-én, vasárnap és április 1-jén, hétfőn zárva tart. A Lábas Ház mától keddig nem látogatható.

TEGA. A Tega Rt. felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy ma és húsvéthétfőn szünetel az ügyfélszolgálat. A hulladék­elszállítás ettől függetlenül a megszokott módon zajlik. • Április 2-án, kedden Kilyénből, április 4-én, csütörtökön Szotyorból szállítják az ágakat. A köztisztasági vállalat arra kéri a két település lakóit, hogy az adott dátumokon helyezzék ki a kapu elé azokat az ágakat, fametszésből származó gallyakat, amelyekre nem tartanak igényt.

BUSZJÁRATOK. A Multi-Trans Rt. értesíti utasait, hogy március 31-én, illetve április 1-jén az 5-ös (Aréna) és a 18-as (Sugásfürdő) járat nem közlekedik. Hétfőn az autóbuszok szombati menetrend szerint közlekednek.

VÍZELZÁRÁS. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a sepsiszentgyörgyi fogyasztókat, hogy javítási munkálatok miatt április 2-án, kedden 8–18 óráig a következő utcákban szünetel az ivóvízellátás Sepsiszentgyörgyön: Császár Bálint, Ág, a Gyümölcsös utca kereszteződésétől a Nicolae Grigorescu utca kereszteződéséig.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 20–6 óráig a Bánki Donát utcai Medicom gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0267 352 659). Ma a Kaufland programja szerint az Oltmező úti Dr. Max (0722 654 741), 31-én a Sepsi Value Centre programja szerint az Oltmező úti Hygea 4. (0731 369 294), 1-jén 8–12 és 16–20 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Salvia I. (0267 313 513) gyógyszertárt lehet felkeresni. Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015), hétfőtől Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton és hétfőn 9–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann (0745 822 449) gyógyszertár a szolgálatos.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön ma 14–19 és szombaton 9–14 óráig a Sport utca 9/5D alatti Dental Centrum fogászaton telefonos egyeztetés alapján (telefon: 0743 455 556); szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (telefon: 0267 708 465).